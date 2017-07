Elecciones: Por escuelas en obras, hubo cambios en los lugares donde se vota

Capacitación para autoridades de mesa

Ante la cantidad de escuelas que se encuentran en obras en Paraná, desde la Secretaría Electoral Nacional distrito Entre Ríos recomendaron a los votantes consultar el lugar de votación en los padrones definitivos porque hubo cambios., Lilia Ceballos, prosecretaria administrativa de la Secretaría Electoral Nacional distrito Entre Ríos.Para mayor información recomendaron acercarse a calle Urquiza 840 de lunes a viernes de 7 a 13 y de 14 a 19; o vía e-mail a reclamos.padron@pjn.gov.ar ; o telefónicamente al 0800-999-7237.En la oportunidad, Ceballos adelantó que a partir del 31 de julio y hasta el 12 de agosto se desarrollarán los cursos de capacitación en el Consejo General de Educación en tres horarios diferentes: a las 9, a las 13 y a las 16.Las autoridades recibirán el pago de 600 pesos por cada elección, más 450 pesos de plus por el curso de capacitación.También pidió de "la colaboración y el compromiso" de los miembros de las Juntas de Gobierno y Concejos Deliberantes de la provincia porque serán estos los encargados de capacitar a las autoridades de mesa "para que no tengan que viajar hasta una cabecera de departamento porque a veces no tienen ni el tiempo ni los medios económicos para hacerlo"."Les vamos a enviar el material power-point con las constancias y planillas para que anoten las personas que capacitaron", reveló Ceballos, al tiempo que comentó que estuvo comunicándose con los responsables de las Juntas de Gobierno y Concejos Deliberantes de la provincia.Por otro lado, la prosecretaria administrativa de la Secretaría Electoral Nacional distrito Entre Ríos remarcó que ya se cumplieron en tiempo y forma los plazos por los que los partidos políticos presentaron sus listas y en ese marco indicó que las campañas de los partidos políticos comienzan a regir a parís de este viernes y hasta el 24 en todos los medios audiovisuales.