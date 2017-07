Se cumple un año del cambio de circulación de calles en Paraná

El resultado esperado

Dos medidas en marcha

Red de semáforos

Recuperar el ingreso

De un día para otro

Trasformarán Cinco Esquinas

Punteras y estacionamiento

Después de la medianoche del 17 de julio de 2016, Gualeguaychú, Echagüe, España, 25 de Mayo y Alem-Perú cambiaron de circulación, también fue incorporado un carril exclusivo para los colectivos con semáforos propios.Ante la puesta en marcha de la medida, cronómetro en mano,. Después surgieron otros inconvenientes, como las actualizaciones de los GPS, el uso indebido de los carriles exclusivos, la desaparición de algunas ondas verdes necesarias, entre otros aspectos.Rubén Amaya, a cargo de Servicio Públicos, fue quien impulsó esta iniciativa y dijo a: "Se dieron los resultados que habíamos calculado:. Teníamos un atoramiento permanente y no solo de los colectivos, sino también del tránsito normal; no podíamos no hacer nada".Amaya rescató la decisión del intendente Sergio Varisco por respaldar una idea jugada. "Sabíamos que íbamos a tener buena respuesta, pero siempre está el temor lógico de que todo lo planteado y estudiado, al estar tirado sobre la mesa, en concreto, no dé los resultados; pero bueno, tuvimos que tomar la decisión", agregó.Destacó que no solo el cambio en sí fue complejo de implementar, sino también la incorporación a la red de semáforos de todos aquellos que debieron "darse vuelta" o colocarse nuevos. Es que para Amaya, el mayor logro fue la puesta en marcha de dos medidas juntas: la de los cambios de manos y la de los carriles exclusivos."Fueron dos cosas en una. En otras ciudades, las que estudiamos, se hacía solo la implementación del carril sin cambios de sentidos. Esto fue más jugado todavía. Nos tiramos a una pileta honda, fue en simultáneo y nos ha ido bien".Después, Amaya reconoció que la red de semáforos, sobre todo a inicio de este año, funcionó mal, pero aclaró que ya está solucionado. Dijo que Ramírez, Gualeguaychú, España, Alem y Carbó ya tienen una onda verde coordinada, pero todavía faltan dos tramos importantes de Almafuerte.También les resta la implementación en algunos semáforos de la flecha que permita el giro antes de que se ponga el verde, sobre todo para algunas intersecciones como la de Almirante Brown y Ramírez. Además tienen planificada una modificación importante en Cinco Esquinas.Pero los que tienen otra opinión son un grupo de comerciantes que desde el primer momento en que se conoció la posibilidad del cambio, se manifestaron en contra y hasta propusieron alternativas. Hace un año, Miguel Ángel Gassmann, dueño de un estacionamiento en la zona céntrica y uno de los impulsores de estos autoconvocados, entonces manifestó una posición que hoy mantiene."Me gustaría recuperar la entrada a Paraná., ahora se hace por una calle como Gualeguaychú, la gente anda perdida, le cuesta llegar. Queremos recuperar la entrada por Echagüe, por 25 de Mayo donde uno terminaba en la Catedral, en la Plaza 1º de Mayo. Hoy hasta los GPS te indican todavía como estaban antes las calles", dijo a. Es que su emprendimiento económico estaba pensado para recibir a quienes llegaban a la zona de mayor circulación."De saber que iba a ser así, no realizaba las inversiones que hice. Si me hubieran dicho, como en calle Corrientes o 25 de Mayo que durante 50 años se sabía que se iba a ensanchar, uno decide si quiere agrandar el frente porque te pueden sacar un pedazo en algún momento. Pero acá dieron vuelta las calles de un día para otro, y todavía estoy pagando los créditos. Una lástima. Si nos hubieran dicho que en 10 o 15 años iba a pasar uno ya se preparaba".. El problema detectado es que se generan embotellamientos, es decir, cuando uno tiene el verde del semáforo y se manda a cruzar, a veces no llega a hacerlo que los de otro carril avanzan."El intendente tiene en su escritorio una propuesta pero no es barata. Estamos viendo los recursos con los que contamos para poder solucionar ese problema, pero es algo que lo tenemos que hacer sí o sí", dijo Rubén Amaya a. Al esperar el verde, se está lelos del semáforo. Por eso buscan quitarlos del medio para ponerlos en cada esquina y entonces cuando un auto tenga que pasar una bocacalle le de el tiempo. "Tenemos que optimizar el cruce y una de las maneras es acercar el tránsito", dijo y esto en palabras simples no es más que alargar las esquinas para que se pueda aprovechar los 28 segundos que permite cada habilitación del verde.y cuya medida, sostuvo, ya debería estar implementada, pero que todavía les falta ajustar algunos aspectos.. "Ya quisiéramos que esté implementado el estacionamiento medido, pero nos llevó tiempo la creación de la cooperativa de cuidacoches. Lo queremos hacer ordenado y saldrá a la brevedad. Aún tenemos que preparar la cartelería", agregó.