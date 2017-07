Una trans denunció que "sin motivos" fue reducida y detenida por la Policía

Una integrante de la comunidad trans de Paraná denunció que "sin motivo alguno" fue detenida y esposada por personal policial de la patrulla motorizada de la División 911 de la Policía de Entre Ríos. Se trata de Iara Quiroga, quien es una militante y referente territorial Travesti, de Entre Ríos. En este momento se encuentra estudiando la Licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Trabajos Social UNER y concretando el proyecto de Refugio para Travestis y Trans en situación de Calle "Reparando Alas".



Ante el programa El Despertador que se emite por Elonce TV, Iara Quiroga contó cómo vivió el operativo de detención.



"Iba caminando por la plaza, sobre calle La Paz, cuando doble por Buenos Aires, y cuando fue acordé fui reducida contra la pared, el policía me puso los brazos para atrás y me azotó contra el piso. Después vinieron más policías y luego de un buen rato que estuve tirada en el piso y todo el mundo me vio cómo revolcaron, el policía dijo que me llevaban por desacato a la autoridad, y yo venía de trabajar caminando lo más tranquila", rememoró la trans.



"Yo venía tranquila y no me explico cómo y por qué me arrestaron", aseguró Iara. "Llegué a casa toda lastimada, gracias a la policía que tenemos", apuntó.



"La comunidad trans seguimos siendo arrestadas y golpeadas sin motivo alguno... Parece que estamos retrocediendo al pasado...", reprochó.



Ella aseguró que fue esposaba por un policía de la patrulla motorizada de la División 911 de la Policía de Entre Ríos. "Yo me resistía a que me arresten y que me esposen, me dijeron que fue por desacato a la ley", recordó.



"Estamos cansadas de ser maltratadas por la policía, de estar en las calles paradas porque no tenemos un trabajo digno, salimos obligadas a las calles", remarcó la integrante de la comunidad trans de Paraná.



Iara Quiroga adelantó que radicará la denuncia en Fiscalía y desde el movimiento LGBTTTIQP+ y de mujeres convocaron para este viernes a las 16 en Plaza de Mayo para "repudiar los Feminicidios, Transfemicidios, Travetsicidios y la Violencia Estatal".



Acompañan Refugio REPARANDO ALAS - Aquelarre Diversidad- Sexualidades Disidentes - MST Nueva Izquierda- Las Capitanas - Voluntariado Ciudadanías Travestis y Trans Facultad de Trabajo Social UNER- Franja Morada Diversidad Entre Ríos - Militantes Independientes- Juntas y a la Izquierda ? Indignados FCE- Federaciones Juvenil Comunista- Partido Comunista- Corriente Lohana Berkins - Brujonas- Frente Diversidad Movimiento Evita Entre Ríos- Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito - Secretaría de Diversidad del PJ Departamental Paraná - Asamblea participativa de Mujeres Lesbianas Trans y Travas Paraná - Frente Universitario Popular FTS - Frente universitario popular FCE - La Cámpora Paraná- Mala Junta - Comité de Libertad por Milagro Salas - Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social- Vientos del Pueblo -Luche y Vueleve- Familias LGBT Entre Ríos.