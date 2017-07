Piden que mutual pague prestaciones a maestra que ayuda a niña con discapacidad

Martina tiene 9 años y padece atrofia muscular espinal. Asiste a la Escuela Osvaldo Magnasco, pero necesita de un acompañante que la ayude a movilizarse cuando lo necesita.Su papá, Javier, contó aque "solicitamos una autorización a la obra social Osecac. Nos benefició con la prestación, nos la autorizó pero desde el año pasado no cumplen con las prestaciones de la labor que realiza esta maestra".En ese sentido, manifestó que "la obra social no se pronunció con ningún tipo de respuesta. Tenemos un amparo judicial a nuestro favor que salió hace más de un mes, pero la acompañante sigue sin cobrar su sueldo. Si esto sigue sucediendo, Martina se quedará sin ayuda y no podrá ir a la escuela".Por su parte, Norma, su mamá, contó que la pequeña está muy bien en la escuela, tiene buenas notas y logró integrarse con su grupo de compañeros. Aseguró que la presencia de la acompañante les brinda tranquilidad y reiteró que "es muy necesaria".Actualmente, Martina está siendo atendida en el Hospital Garrahan. Sus padres explicaron que caminó con normalidad hasta los tres años y medio, pero luego comenzó a caerse y tenía serias dificultades para pararse.