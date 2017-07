Despedido de hotel y su familia "ocupó" un departamento: no tienen donde vivir

Asegura que es "dramática" la situación que viven. El hombre, es uno de los despedidos del Gran Hotel Alvear, que cerró sus puertas el 31 de mayo y que dejó "en la calle" a 14 trabajadores.



La justicia interviene en el caso. No obstante, "las urgencias "apremian" y muchas de las familias de estos trabajadores, necesitan "respuestas urgentes".



Este es el caso de un ex trabajador que este miércoles decidió "trasladarse" junto a su familia, a uno de los departamentos del hotel que ya no funciona como tal.



"Siempre alquilé; después de quedarme sin trabajo comenzó a escasear el dinero, busqué lugares para trabajar y no conseguí. Producto de esto me llegó el desalojo, entiendo que la persona que me alquilaba estaba en todo su derecho de exigirlo, y como tengo una criatura, empecé a vender cosas, para terminar de pagar el alquiler. Hoy decidí venirme a vivir a este lugar, porque no tengo donde estar con mi familia, mi mujer que está embarazada y mi hijo", contó el hombre a Elonce TV, que exhibió la "profunda angustia y desazón" que les ha generado la situación.



Al referirse a su situación respecto al trabajo que realizaba en el lugar, aseveró: "Ocho años le rendí a la empresa, me deben aportes, vacaciones de tres años, indemnización por el despido".



Mencionó que el personal policial le tomó sus datos, para dejar expresamente acreditada la situación.



"Desafortunadamente estamos en infracción, pero es la única solución que podemos tener en este momento. Pretendemos intentar pasar la noche. Quiero seguir `laburando`, quiero darle algo a mi hijo y a mi mujer que está embarazada", puso relevancia el hombre.



Los ex compañeros de trabajo del hombre, también despedidos del hotel, lo acompañaron en la tarde de este miércoles, en momentos en que decidió "ocupar" el departamento.



Explicitó que viven "momentos de mucha angustia" y que aún no han sido anoticiados del cobro de la indemnización. "No se hacen responsables de nosotros, no nos quieren pagar una indemnización por los años trabajados", dejó en claro.



Recordemos que cuando la empresa envió cartas documentos a algunos de los trabajadores informando sobre los despidos, el motivo fue que la firma "había quebrado por falta de trabajo". Elonce.com.