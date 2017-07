Máximo es el primer bebé que nace en el centro de salud de barrio AATRA

Zulma Bustamante, de 18 años, se convirtió en la primera mamá en dar a luz en el centro de salud de barrio AATRA. Su hijo, Máximo, nació alrededor de las 16 y revolucionó a todos, porque no se esperaba que llegue este miércoles."Tenía control a las 15.30, pero fui antes porque estaba con dolores y contracciones un poco fuertes. Ya en el lugar me tuvieron que atender porque nacía mi bebé. Quiero agradecer el trato de todas las enfermeras", expresó la joven en diálogo conAsimismo, contó que el pequeño pesó 3,250 kg y no tuvo ningún inconveniente. Luego, la trasladaron al Hospital San Roque para realizarles un control.Su cuñada, expresó a nuestro medio que "nació sanito, le hicieron unos chequeos pero está perfecto. Se agranda la familia, ella ya tiene una nena de un año y seis meses. La alegría crece, somos varios ahora".