Piden que se reconozca la geografía de Paraná en el código urbano

El festejo ciudadano, denominado "Paraná Entre Arroyos", tendrá lugar el 22 de julio, en La Vieja Usina, desde las 16:30 a las 23. Allí se podrá disfrutar de una feria con productos locales, artesanales y ecológicos, expresiones artísticas y gastronomía. Paralelamente, se instalarán puestos informativos donde "estarán los argumentos de la propuesta", explicó Juan Manuel Pauletti, miembro de la Tribu del Salto.



Participarán entidades y fundaciones ecologistas, el Colegio de Arquitectos, Regional Oeste Noroeste, de Corredores Públicos Inmobiliarios, de Ingenieros Agrónomos, entre otros. "Todos estarán aportando su saber y su hacer en pos de una ciudad que se hace entre todos, más sana, habitable, con mejor calidad de vida, o como decimos nosotros una ciudad viva", precisó Pauletti.



Se trata de "exponer una mirada similar, pero desde distintos ángulos", completó el presidente de la Regional ONO del Colegio de Arquitectos, Fernando de la Rosa, al referirse a la esta propuesta que definió como "mesa de saberes, donde se enlaza lo técnico con lo cotidiano".



El festejo ciudadano tiene como fin que se reconozca la geografía de la ciudad en el Código Urbano, que actualmente está siendo analizado en una comisión. "No podemos seguir repitiendo los mismos errores, cuyas consecuencias tenemos a la vista, calles rotas, arroyos entubados, falta de planeamiento de vivienda, servicios que no dan abasto", repasó el integrante de la Tribu del Salto.



"Los ciudadanos tenemos más información de lo que se cree desde el mundo profesional, somos los que vemos si se inunda la casa, si el edificio que se construye al lado genera vida o quita vida al barrio, podemos verificar si las obras de infraestructura funcionan o no. Tenemos que unir el saber técnico con el del ciudadano común", agregó.



Uno de los ámbitos donde se logró esa confluencia es el comité de Cuenca creado por decreto. Allí, "hemos logrado una incidencia en las políticas públicas que empieza a generar un modelo de participación donde el área técnica y el área ciudadana se juntan", destacó.



Finalmente, Fernando de la Rosa explicó que para generar esa ciudad sustentable, el Colegio de Arquitectos entiende que se deben dar cuatro pasos necesarios: "un modelo de ciudad, planificación, normas y control". (APF)