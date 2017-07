La familia desalojada sigue en la calle a la espera de soluciones

Los inicios de esta historia

La familia Petrechelli, quienes fueron desalojados hace un mes atrás del predio que ocuparon durante 35 años sobre calles Churruarín y López Jordán de Paraná, redactaron una carta dirigida al gobernador Gustavo Bordet y según adelantaron a, se la entregarán en el transcurso de esta mañana."Porque hace un mes que seguimos en la calle, sin ninguna respuesta de nada y esto no da para más. Estamos agotados, cansados y con el tiempo, la humedad, la lluvia... estamos frustrados", lamentó ante el programa, Ángela Petrecelli.Las familia mantiene el acampe sobre la calle, bajo las inclemencias climáticas. "Pasamos las noches despiertos porque cuando llueve, se nos llena todo de agua, se moja todo y nadie viene a darnos una mano, solo los vecinos. Ni el intendente vino a darnos una solución", reprochó la mujer.Según comentaron, Thiago, uno de los más chiquitos, vive con ellos en la carpa porque no quiere estar lejos de su mamá, y en casa de los vecinos. También hay otra joven que atraviesa un tratamiento por diálisis.Griselda Beatriz Chávez contó que "llegamos ahí para cuidar esas tierras, para que nadie se intruse. Nos puso Juan Antonio Llorens, quien era apoderado de Antonio Vitale que falleció en el año 1975, y después nunca más apareció y quedamos ahí, en la nada. Después empezamos a averiguar si tenía dueño, y nos enteremos que ese hombre (por Vitale) había fallecido en ese año y nunca nadie apareció hasta el año 2014".Desde el año 2003 comenzaron a pagar impuestos por Tasa Inmobiliaria (que estaban a nombre de José Ángel Petrechelli), hecho que fue logrado tras la presentación de una usucapión, además de pagar durante todos estos años los Servicios Sanitarios y la luz. Pero a pesar de esto, y después de tanto tiempo "aparecieron los que dicen ser los dueños y nos sacaron a la calle"."Los mismos abogados nos decían que no dejáramos de pagar los impuestos", afirmaron.Chávez recuerda que estuvieron asesorados por "muchos abogados, Lidia Weis, Francisco Avero, César Cesario, Ana Peralta, Marcelo Boeykens y la última que fue Claudia Salomón" pero ninguno pudo lograr que sean considerados dueños del terreno. "Nos pintaban una cosa y después nos salieron con esto. Pagamos honorarios, hasta una cautelar que nos salió mucha plata y quedó todo en la nada".En 2014, luego de un primer intento de desalojo que no se pudo concretar ante la resistencia que ofreció la familia, incluso con el apoyo de vecinos, hubo un nuevo cambio de abogados, y designaron a Claudia Salomón. Pero lejos de encontrar una solución, Chávez afirma que la letrada "hizo abandono de persona cuando hubo una nueva sentencia para el desalojo, ella no estuvo". Y agregó que mientras le decía que no había desalojo, desde el COPNAF le informaban que se iban a presentar en la vivienda ante una medida judicial y para resguardar a los chicos.Pero esa instancia no avanzó y lo que si prosperó fue el juicio por desalojo encabezado por Liliana Cabrera Bustos, quien en 2014 se constituyó como la nueva propietaria del predio y exigió que los moradores fueran retirados del lugar.Finalmente, la familia fue desalojada el pasado 13 de junio en medio de un fuerte operativo policial."Apareció un dueño pero no sabemos quién es. El que dice ser el dueño nunca se presentó, nunca mostró títulos. Es una mentira", apuntó la mujer."Al juez le digo, por qué no tuvo un poquito más de corazón por nosotros, yo le pedí que no firme el desalojo si no había visto nuestra parte, yo tenía los comprobantes del pago de los impuestos municipales, de Catastro y de los servicios", argumentó."La justicia es injusta. Para mi es todo una mafia total, la justicia está sucia, el gobierno, el Estado... porque no te pueden dejar en la calle. El juez no vio nuestras pruebas y se lavó las manos", cerró.