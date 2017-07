La Municipalidad adjudicará lotes y viviendas a víctimas de violencia de género

Registro de casos

Adjudicación de inmuebles

Otras ordenanzas

Ciudadano destacado

Iluminación LED

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó una ordenanza que dispone la adjudicación de hasta un 10 por ciento de lotes o planes de viviendas a mujeres víctimas de violencia de género.Será condición para acceder al beneficio la judicialización del caso. A su vez, la potencial beneficiaria no deberá ser propietaria de otro inmueble.Bajo el diagnóstico de que los refugios para mujeres no alcanzan a cubrir la demanda y que, asimismo, estos espacios son transitorios y no garantizan el derecho al acceso a una vivienda propia, los concejales de Paraná aprobaron un proyecto para que sean adjudicados lotes y viviendas a las víctimas de la violencia de género.La iniciativa corresponde a María Marta Zuiani (Cambiemos) y estipula como condición excluyente que el caso esté judicializado. Esto permitirá a la afectada incorporarse a un registro que a tal efecto la norma crea. A su vez, el texto legislativo indica que es necesario para la asignación de laEn el articulado de la norma se especifica que "hasta un diez por ciento del total de la adjudicación de lotes o planes de construcción de viviendas a realizarse en la ciudad de Paraná,".Otra de las disposiciones aprobadas es la conformación de un Comité integrado por representantes de diferentes áreas de la Comuna a fin de determinar la adjudicación de los inmuebles.La Subsecretaría de la Mujer será la autoridad de aplicación y una de sus funciones será confeccionar unEn la última sesión, la legislatura paranaense también dio aprobación a otras ordenanzas como la creación del "Programa Municipal de Concientización: Donar (órganos) Salva Vidas", impulsado por Claudia Acevedo (Cambiemos) y el "Programa Actividad Física Saludable" de Luís Díaz (UNA).Además fue declarando "Servicio Público" la Terminal de Camiones y Playa de Transferencia de Cargas, a construirse en Paraná en el marco de la ley nacional de Seguridad Vial. Este proyecto fue propuesto por Juan Enrique Ríos (FpV).Los ediles declararon al joven escritor Santino Guglieri como Ciudadano Destacado a propuesta del legislador Emanuel Gainza (Cambiemos).La concejal Stefanía Cora (FpV) presentó un proyecto para reemplazar las luces incandescentes por otras de tecnología LED en los clubes barriales con el objetivo de hacer "frente al incremento de los costos de la energía".Los destinatarios de este programa serán los clubes que no cuentan con un ingreso de cuota societaria o que la misma no supere el monto monetario equivalente a cinco litros de nafta súper.La implementación del programa tiene el objetivo de reemplazar los focos incandescentes que actualmente se utilizan por aquellos con tecnología LED, que resulta más duradera y consume menos energía. "La reposición implica que una vez que estos se destruyan o rompan, el Estado municipal será el responsable de reemplazarlos. Y de alguna manera es un aporte posible en el marco de las altas tarifas que están pagando nuestros clubes barriales", remarcó la concejal de la oposición.De aprobarse, la Dirección de Alumbrado Público Municipal sería la encargada de realizar las tareas de reemplazo en aquellos clubes que así lo soliciten.