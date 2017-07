¿Para cuándo los confites? En el Registro Civil están dando turnos para octubre

Curiosidades

Aumentan las uniones convivenciales

Si bien durante las vacaciones de invierno, en el Registro Civil de Paraná no se registran celebraciones de matrimonios, sí hay una amplia demanda de turnos para la primavera, la estación más linda del año."Esta es la altura del año en la que siempre merma el número de celebraciones, pero aumenta en solicitudes porque se incrementan en los meses que siguen: septiembre, octubre y noviembre", confirmó a, Graciela Mati, jefa de Matrimonios en el Registro Civil de Paraná."Dado que el tiempo previo de solicitud es de tres meses, en este momento estamos dando turnos para el mes de octubre", reveló la responsable de celebrar las uniones civiles. "Agosto es el mes más álgido de solicitudes para las celebraciones de noviembre, y en diciembre merma un poco por las fiestas navideñas", agregó.Cuando se le consultó sobre las edades de los novios, ésta comentó que "son relativas, porque el amor no tiene edad". "El promedio es de 25 años para arriba, y hasta de 60, 70 y 80 años", reveló.En la oportunidad, Mati reveló que, una vez, un novio no se presentó al casamiento "por motivos personales" y mandó a un amigo para que brinde las explicaciones del caso a la novia.Comentó además, que se registran casos de divorciados que vuelven a contraer matrimonio entre sí.Quienes deseen dar el "sí, quiero", deben presentarse con su DNI, las actas de nacimientos y los documentos de sus padres. "Antes se requerían los datos filiatorios con el acta de nacimiento, pero ahora por el registro civil digital se solicitan los documentos de los padres para cotejar datos", explicó Mati.Respecto de los montos, indicó que "en el horario hábil no tiene costo, los 60 pesos de sellado que se cobran son para la libreta de familia de los contrayentes".Pero quienes pretendan que los casen en otro lugar, el costo es un depósito de 5.625 pesos.La responsable de Matrimonios en el Registro Civil de Paraná comentó también que "se están dando mucho las uniones convivenciales" porque "cuando necesitan requerir planes de vivienda, préstamos y demás beneficios, tiene que constar mediante un acta que se realiza en el Registro Civil que conviven desde un tiempo superior a los dos años, y debe constar el mismo domicilio en el documento".