Patrulleros deben trasladar heridos ante la demora de la ambulancia

En las últimas semanas, se registraron en Paraná hechos de violencia en distintos barrios, donde los familiares de las víctimas expresaron malestar por la demora de las ambulancias en llegar al lugar del hecho. Sin embargo, oficialmente se informó que estas demoras no constan en los registros, por el contrario las asistencias se realizaron a tiempo. Hubo casos en que los heridos fueron trasladados en los móviles policiales. Desde la Policía sostienen que no está permitido subir a heridos a patrulleros, pero a veces actúan de ese modo ante la desesperación de los allegados del asistido.Entre los casos más recientes, se recuerda el ataque a balazos en el que resultó herido un hombre en barrio Mosconi, el domingo 11 de junio. Allí los presentes expresaron la queja por la presunta demora de 50 minutos de la ambulancia. Sin embargo, desde el 107 se informó que en el registro consta que el llamado fue recibido a las 13.40; la ambulancia salió a las 13.42, e ingresó al área de Emergencias del hospital San Martín a las 14.15.Una situación similar se vivió el sábado 1° de julio a la medianoche en el barrio Belgrano cuando un joven fue apuñalado y, según expresaron quienes estuvieron en el lugar del hecho, la espera de la ambulancia fue eterna. El joven falleció tras ingresar al shock room del hospital San Martín. Planteos similares se notaron el sábado 17 de junio a la mañana en el corazón del barrio Antártida Argentina, done fue asesinado un adolescente. En medio de la tensa espera de la ambulancia, el personal de la comisaría quinta subió al chico de 16 años a un patrullero y lo trasladó al nosocomio.El jefe de la Departamental Paraná de la Policía, Marcos Antoniow, dijo que "cuando la ambulancia no llega, y dada la circunstancia en los últimos tiempos, muchos patrulleros han trasladado heridos, y más que nada criaturas con convulsiones. Ante la necesidad, los suben y los llevan".Consultado sobre si el motivo del traslado en móviles policiales se da por una demora en la ambulancia o por la desesperación de los familiares del herido, dijo "ambas"."En el tiempo psicológico parece que pasó mucho tiempo. Cuando no llega ambulancia y el barrio se empieza a convulsionar, el patrullero lo sube. A veces están todas ocupadas, está el herido en la calle y para los familiares la demora parece inmensa por la misma situación de crisis. Si hay que llegar a Anacleto Medina, desde centro de salud Carrillo puede pasar un tiempo normal. Muchas veces se han cruzado de camino las ambulancias. Más que nada la demora se da para los familiares, la gente interpreta que no llega pero en realidad va en camino".Además, hay otra circunstancia conflictiva que es el tránsito en Paraná. "Del hospital a la Villa 351 es cerca pero entre el tránsito y la gente que no da paso se produce la demora. Habría que concientizar a la gente que deben correrse", afirmó Antoniow.Lo cierto es que muchos policías se encuentran ante la presión de los allegados a la víctima y la misma situación de riesgo de vida del herido, por lo que no tienen otra opción que subirlo igual al móvil.Otras fuentes policiales informaron que ante hechos de violencia en determinados barrios, la misma demora se produce debido a que trabajadores del servicio de emergencias no quieren asistir al lugar por temor a quedar en medio de un conflicto violento.El flamante titular del 107 de Paraná (no designado oficialmente pero de hecho a cargo del mismo hace pocos días), Carlos Cuesta, dijo aque tienen el registro de todas las asistencias que se realizan y que no se han detectado demoras del tenor de las que se expresaron. Además, afirmó que no se cuenta con denuncias por tal motivo, que es lo que los familiares de los heridos que plantean quejas deberían hacer para poder analizar la situación en concreto. Incluso, el médico destacó el trabajo de quienes están en las ambulancias, aunque habrá muchas cosas para mejorar, como la calidad del traslado mismo.Asimismo, Cuesta valoró la dificultad de trabajar en situaciones conflictivas donde hay "guerra de familias". Incluso, afirmó que esto se observa muchas veces en la Guardia del hospital San Martín (que también está a su cargo) cuando se cruzan los familiares de dos heridos enfrentados en un hecho de violencia.