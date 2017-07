La cooperadora del San Roque agradeció donaciones y reveló sus necesidades

La cooperadora del hospital materno-infantil "San Roque" de Paraná recibió las donaciones que fueron colectadas este domingo durante una exhibición de autos de picadas que se realizó en la zona del Monumento a Urquiza, a modo de protesta porque no se les están dando fecha a esta rama del automovilismo para hacer sus picadas en el Autódromo de la ciudad."Estuvimos de 12 a 19 recibiendo alimentos no perecederos y pañales, que es lo que más necesitamos, además de dos televisores que irán a las salas en las que se los ocupa", confirmó a, una de las colaboradoras en el nosocomio, Andrea Sebernich.Según comentó, con lo recaudado se armarán bolsones para los que más lo necesiten.En la oportunidad, la voluntaria aprovechó la oportunidad para pedir a la ciudadanía la colaboración con "leche entera, ropa y calzado tanto para los padres como para los bebés prematuros que son para los que más se necesitan, canguitos reforzados para niños discapacitados y un andador"."El bebé necesita estar abrigado y alimentado en su casa, porque si no después vuelve", argumentó Sebernich.La integrante de la cooperadora del San Roque también comentó que "los papás necesitan un lugar para bañarse, porque para poder ingresar a terapia tienen que estar bañados y con ropa limpia, porque si no, no pueden hacerlo".