Mientras estaba en la escuela, a un joven se le cayó un hierro en el ojo

Una mujer denunció el accidente que sufrió su hijo mientras estaba en la escuela. Todo ocurrió este martes alrededor de las 15.



Norma Cottonaro, contó a Elonce TV que "me llamó la directora para avisarme que mi nene había sufrido un accidente. Cuando llegué lo encontré sentado, pálido. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que se le cayó un fierro en el ojo, porque habían estado entrando unos materiales".



En ese momento, le expresó su malestar a las autoridades de la institución indicando que "ese no es trabajo para un niño". Le respondieron que "los alumnos siempre colaboran con el establecimiento porque, además, es una forma de integración". En ese sentido, la mujer dijo que "no considero que sea una forma de integración, son chapas y tirantes las que se están trasladando, sin medidas de seguridad. No corresponde en ningún lado".



Y contó cómo ocurrió el accidente: "mi hijo iba con otro chico, que tiene una bota por una lesión. El joven se tropezó y el tirante cayó sobre el ojo de mi hijo. Ahora está bien, evoluciona, tiene toda la zona morada, tres puntos de sutura y raspones".



Manifestó que su hijo, de 15 años, ahora no quiere volver a la escuela. No obstante, varios padres convocaron a una reunión con el rector y les prometió que los alumnos no volverían a hacer actividades similares. Elonce.com