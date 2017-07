Los atrasos de pagos de sueldos preocupan a los empleados de Cotapa

Luego de los inconvenientes que derivaron en la paralización de la producción en marzo, y su reactivación progresiva, los problemas estructurales de la Cooperativa Tambera de Paraná (Cotapa) no dejan de afectar su actividad diaria. En la actualidad, el total de su personal ?85 trabajadores? ha retornado la planta, ya que lentamente se fueron recuperando las distintas líneas de productos a partir del acceso a la provisión de las materias primas.Sin embargo los atrasos salariales que se venían sufriendo desde hace varios meses se han agudizado en las últimas semanas. Por esa razón habrá hoy a las 10.30 una asamblea de trabajadores para evaluar la situación laboral, perspectivas y pasos a seguir, según confirmó ayer a diarioel secretario general de filial local de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) Mario Mildenberger.El dirigente gremial explicó que frente a la crisis que desencadenó el cese de producción en marzo,En relación a la realidad productiva, Mildenberger explicó que al retomarse la actividad en forma paulatina se inició con la modalidad de rotación del personal. Y con el progresivo incremento de la producción volvió todo el personal a la planta, como sucede en estos días.Es por eso que para poder producir debe recurrir al fuel oil, con un costo significativamente superior.. En el país hay solo dos empresas que pueden suministrar el gas para las empresas, y a una de ellas -la antigua prestadora- se le debe una suma importante, que pasó a engrosar las deudas incluidas en el concurso", citó Mildenberger. En ese sentido, aclaró que no se trata de un suministro que pueda aportar Redengas, sino que son firmas nacionales; por ese motivo, las negociaciones y solicitudes se están realizando también al Ente Nacional Regulador de Gas (Energas)."La idea de la empresa es incrementar la producción. Ayer me reuní con el titular de la firma (Juan Carlos Acevedo Díaz), y el problema hoy está centrado en esa dificultad de energía para producir. Se ha podido acceder a nuevos proveedores de materia prima ?leche?, que había sido una dificultad inicial en este proceso de reactivación. Pero ahora no se puede ampliar la actividad por la falta de energía a costos adecuados", reseñó el dirigente gremial.A principios de abril la histórica firma enclavada en avenida Almafuerte al 1200, mediante asamblea general ordinaria de accionistas, ratificó la presentación en concurso preventivo a raíz de la imposibilidad de hacer frente a las abultadas deudas con distintos organismos públicos y proveedores.