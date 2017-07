Inauguraron el playón "Enzo Yedro", en homenaje a joven fallecido en 2016

Paraná Familiares de Enzo protestaron en Tribunales al cumplirse un año del crimen

Se inauguró este jueves este espacio construido para actividades deportivas para el barrio Maccarone, lindante al arroyo. Cuenta con una cancha de fútbol, un lugar de esparcimiento y recreación para los vecinos y sus familias. Este predio lleva el nombre de Enzo Yedro, en honor a un joven del barrio que fue asesinado en 2016.El playón está ubicado en la intersección de calles Moreno y La Rioja.Viviana, su mamá, este jueves, se mostró "conmovida" por "el enorme gesto de los vecinos, que decidieron ponerle el nombre de mi hijo Enzo Yedro, al playón".En diálogo con Elonce TV, la mamá del joven aseveró: "No lo tengo conmigo, pero esto me va a servir para fortalecerme y seguir adelante, junto a mis otros hijos. Enzo era muy querido en el barrio, los vecinos me ayudaron a organizar este homenaje para él. Este será un lugar especial".El homicidio ocurrió el 3 de julio de 2016, en calles Bolívar y Neuquén, de barrio Maccarone. Enzo Yedro falleció al recibir varios disparos de arma de fuego y en el episodio, también hirieron a otras dos personas.En esa oportunidad, los vecinos daban cuenta de que en el barrio se vivió una "batalla campal" tras el episodio y hubo que desplegar efectivos del GIA, del 911 y de la Comisaría Octava.Tras la muerte, allegados a la víctima, pretendieron "linchar" al presunto homicida, un joven de 16 años, que se resguardó hasta entregarse luego a la Policía.Pero los ánimos estaban enardecidos y un día después del crimen, un grupo de personas tomó represalias y quemó cuatro viviendas ubicadas en calles La Rioja y Boulevard Moreno, donde se ubicaban algunas casas de los familiares del autor del crimen.El martes pasado, familiares de Enzo protestaron en Tribunales al cumplirse un año del crimen. El supuesto homicida es un menor y tras el crimen, hubo una "pueblada" en la zona. "El asesino está libre y queremos que la causa marche", dijo su madre.Por otra parte, señaló que "no tenemos respuesta porque la defensora del chico no se presenta en Tribunales y nuestra abogada oficial tampoco dice nada", explicó Viviana en diálogo con Elonce TV y recordó que "el chico le buscó problemas y le tiró cuando mi hijo andaba vendiendo milanesas de pescado en el barrio", sostuvo mientras un nutrido grupo de gente con pancartas y remeras en las que se veía la foto de Enzo Yedro, protestaba frente a los Tribunales de Paraná.