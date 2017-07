Tezanos Pinto lucha por avanzar y rechazan las opiniones sobre "pueblo fantasma"

, que partiendo de rumores esotéricos de dudoso origen, se construyó un inverosímil relato de la realidad de la pequeña localidad, de su gente y de su historia. Sus habitantes niegan que haya fantasmas, y confían que pronto el asfalto, los unirá a otras localidades para renovar el crecimiento de la localidad.Un especial denominado "La Mansión que da miedo", fue presentado el pasado 23 de junio en el canal TN, por el pintoresco conductor Eddie Fitte, quien habló de "otra inquietante aventura periodística", aunque en la emisión del ciclo, había escasa información veraz y mucho de calificación despectiva sobre uno de los pequeños y muchos poblados fundados hace más de un siglo, a la vera de las vías del ferrocarril.A medida que avanzaba el programa, el conductor Eddie Fitte, acompañado por el investigador paranormal local Gustavo Fernández, presentó la historia que iba a versar sobre "uno de los pueblos más malditos de la República Argentina", dijo.Sin dudas, el desinformado buscador de historias que ha recibido premios internacionales, en este caso, estaba claramente desinformado. Ya que el asfalto pasó por otro lado y el tránsito de los colectivos se desvió por esa razón. Mientras que los trenes no pasan porque ese ramal (Paraná C. del Uruguay), fue uno de los miles cerrados por el gobierno de Menem en los años 90."Hace 35 años que vivo acá y nunca escuché ni vi nada, por eso no comparto lo que dijeron en el programa", resaltó Dumé y agregó que "cuando pasaron las vías del ferrocarril, se formó el pueblo alrededor", dijo."Historias de un pueblo al que nadie quiere ir", se repetía en el programa de TV yy en conjunto con la comuna y la cooperación de la Gruta de Lourdes. Incluso, está al lado de la Gruta porque se piensa para dar catecismo, misas y otros eventos", remarcó el joven.Durante el programa de TN, Fitte habló con un periodista de la ciudad de Crespo, y afirmaban que los habitantes de Tezanos Pintos "no quieren a los forasteros, tienen una actitud de negación, no quieren reconocer lo que pasa".Sin embargo, Dumé señaló a La Región TV no quieren alimentar esas historias inverosímiles "porque hay gente de afuera que llega al pueblo para buscar cosas que no existen y golpean las puertas de las casas a cualquier hora. Por ejemplo, dijeron que en la mansión había oro, y hubo gente que vino a romper todo para encontrarlo. Rompieron paredes y no hay nada de eso", señaló el integrante de la junta de Gobierno de Tezanos Pintos.Lo más probable es que el buscador de historias no haya encontrado a uno solo que confirmara lo que le contó el Lic. Fernández y lo justificó de ese modo. Solo pudo hablar con una joven que tampoco avaló las historias paranormales, aunque sí las más carnales.Los habitantes de la zona, a diferencia del conductor del programa de TN, saben que allí viven familias dedicadas a la producción y el trabajo, con costumbres campechanas, amables, hospitalarias, y que en el pueblo, como tantas pequeñas poblaciones rurales, se fue despoblando por razones obvias relacionadas con lo económico."Estamos esperando que se complete la obra del asfalto hasta Paraná, para que la zona retome lo que era su movimiento habitual y para que el colectivo vuelva a la zona", señaló.Para mostrar que Tezanos Pinto no se convertirá en "un pueblo fantasma en el que nadie quiere vivir", como dijo el conferencista Gustavo