Fallo judicial: Obra social debe cubrir tratamiento a niño con grave enfermedad

Gabriela Acosta es madre de Facundo, un niño de cuatro años que padece Atrofia Muscular Espinal , una enfermedad que desde diciembre de 2016 tiene tratamiento, aprobado en Estados Unidos, pero es altamente costoso.Como la Anmat permite la importación de esta medicación empezaron un proceso judicial. Así fue que el pasado lunes, "el juez Federal, Leandro Ríos, intimó a la obra social a que en 10 días deberá importar la medicación para que Facundo pueda tener su tratamiento", relató la mujer al programade"Ahora esperamos una respuesta positiva de la obra social. Hay siete chicos aplicados en el país, lo cual es un importante antecedente, y se están viendo los resultados en los mismos", expresó.Precisó que "el tratamiento detiene el avance, porque se trata de una enfermedad degenerativa que genera decesos a edades muy tempranas".Gabriela reconoció que ". En Paraná somos cinco familias que compartimos nuestras experiencias, pero a nivel nacional somos 350. Lo importante es no bajar los brazos. Uno puede consultar sobre el tema en el sitio digital fameargentina.com.ar"."Estamos muy contentos y aguardando la respuesta de Osfatun. Entendemos que la medicación es muy costosa, pero está obligada por ley.", relató.La mujer admitió que "la obra social cumplió en tiempo y forma todos los pedidos que le hemos hecho, pero previo amparo. Ya sabíamos que por el costo de la medicación debíamos pedir ayuda a la Justicia. En la audiencia con el juez, los papás y la Osfatun acordamos hacer un pedido conjunto a la Superintendencia, que no respondió absolutamente nada en 45 días. No responde porque la obra social debe comprar la medicación y la Superintendencia le brinda un reintegro. Cuando".Si bien la tipología de Facundo no es de las más severas necesita permanente atención para que su calidad de vida no se siga deteriorando. El chiquito "Manzanitas Verdes de la Escuela de Empleados de Comercio, con su acompañante. Allí lo recibieron espectacularmente. Lo adoran muchísimo. A nivel de médicos tiene su equipo acá en Paraná. Nuestra casa está llena de cosas ortopédicas. Algunos pasitos da en el andador".Finalmente, entre lágrimas manifestó: "Lo que más quiero es la medicación para mi hijo. Hace casi tres años que venimos con esta situación. Para nosotros este momento es un paso enorme. Porque necesitamos de la medicación para que nuestro hijo pueda vivir mejor y más tiempo. Cada noche me acuesto pensando solamente en eso".