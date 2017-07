"No me tiré al suelo por miedo a que me ejecutaran", dijo el comerciante baleado

Cómo sigue adelante

, propietario de un minimercado de Paraná fue víctima de un violento intento de asalto: malvivientes armados le dispararon y luego se dieron a la fuga sin robar nada. El hecho se registró el pasado jueves por la noche, en la zona de calles Guido Espano y Fader.El hombre se recupera favorablemente tras sometido a una intervención quirúrgica para extraerle el proyectil calibre 38 que había ingresado por la parte derecha, en zona de su ingle. Ya en su casa, Peltzer contó acómo fueron esos segundos que pudieron haberse convertido en una tragedia."Entraron dos individuos al negocio, y con mi señora nos dimos cuenta que eran sospechosos, así que salí detrás del mostrador para ir afuera o detrás de las góndolas porque por ahí uno piensa que puede tener tiempo para llamar a la Policía pero no, di dos pasos y, como es la modalidad de ellos,, pero yo trababa de calmarlo, de tranquilizarlo, de decirle que le íbamos a dar todo", rememoró el almacenero en diálogo con el programa, recordó Peltzer, al tiempo que agregó: "Pasaron varios segundos con la insistencia para que me tirara al suelo, yo no lo hice por miedo a que me ejecutaran en el suelo".El comerciante baleado reveló por qué no se sometió a las pretensiones de los delincuentes: "A uno, en ese momento se le pasa cualquier cosa por la cabeza,", estimó., subrayó."No le hice caso para tirarme al suelo y en un momento, mi señora le grito `déjalo, yo te doy todo´ pero aun así, evidentemente, su objetivo era reducirme no sé por qué causa, y como no lo hice, me disparó", remarcó."En este momento, gracias a Dios, estoy bien y recuperándome de la lesión por una fisura de un hueso en la cadera", le contó Peltzer a. Pero es que el hombre no olvida esos segundos que pudieron volverse en una tragedia.. Imagino que sospechaba que yo podía tener un arma para tirarle, por la forma en la que actuaron", indicó.Según los vecinos, a los malvivientes los esperaba un tercero en un auto y se dieron a la fuga. Se recordará que un sujeto oriundo de la zona en la que ocurrió el hecho fue detenido al día siguiente tras dos procedimientos y se buscaba a otro, pero hasta el momento no se han informado novedades.En la oportunidad, Peltzer reveló que tiempo atrás también había sido víctima de un asalto, pero no fue tan violento como este. "Entraron dos individuos armados, uno le apuntó a mi señora y el otro a otra mujer que estaba en el negocio; lograron que mi señora les diera todo el dinero que había en la caja, y se dieron a la fuga", comentó al respecto.Cuando se le consultó al almacenero por cómo sobrelleva su recuperación al violento asalto del que fue víctima, éste sostuvo: "Nosotros tenemos que seguir adelante, lamentablemente, es la sociedad en la que vivimos y no nos queda otra que seguir adelante". También manifestó sobre la "desprotección" que siente y apuntó al sistema estatal. "Ocurre porque. La Policía actúa como tiene que hacerlo pero no sirve de nada porque después las causas caen en manos de los jueces y todo se disuelve. Todo sigue igual"., cada uno se la rebusca como puede y si te toca la mala, de que me mataran o me dejaran incapacitado como le ocurrió a un montón de gente, hay que seguir adelante", cerró.Finalmente, el almacenero agradeció a vecinos, enfermeros y médicos de la clínica en la que fue atendido y a todos aquellos que se preocuparon por su estado de salud.