Buscan DT para Patronato: "Tenemos algunos técnicos en vista", dijo Hollman

Tras la sorpresiva renuncia de Rubén Forestello, el DT que condujo a Patronato en su primer campeonato en Primera División, las autoridades del club analizan y deciden quién será su reemplazante.



Miguel Hollman, presidente, explicó a Elonce TV que la noticia los sorprendió porque hasta el viernes había confirmado que renovaría su vínculo con la institución deportiva. "No teníamos plan B, no teníamos nada y estábamos convencidos de que iba a seguir. Antes de que finalizara el torneo, y después también, veníamos hablando de que se iba a quedar", indicó.



Además, contó que Yagui ya les había entregado una lista con los jugadores que quería que sigan y cuáles quería traer para esta nueva etapa. "Estaba todo encaminado para poder seguir. Se disculpó, dijo que no podía seguir porque estaba cansado, agotado. No estaba bien", relató a nuestro medio.



Pese a los reiterados intentos de convencerlo de que continúe dirigiendo al equipo al menos un año más, Forestello se negó y dijo que "se iba pero no tenía club".



Ante tal situación, las autoridades ya comenzaron a evaluar quién puede reemplazarlo. "Nos llamaron varios técnicos, tenemos una reunión de comisión directiva y, si bien aún no tenemos nada decidido, hay varios en vista", agregó. En ese sentido, señaló que entre este miércoles y jueves esperan tener el nombre del próximo DT de Patronato. Elonce.com