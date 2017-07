Comerciante instaló un Ropero Solidario para ayudar con prendas en invierno

Una comerciante de calle Illia de la ciudad de Paraná, decidió colocar un ropero comunitario en la vereda para que los vecinos o transeúntes colaboren con una prenda de invierno, y disponer de ropa para las personas vulnerables, supo, de hecho, algunas personas ya se acercaron para dejar su colaboración", dijo a Elonce TV Roxana María Calvo, quien cuenta con una zapatería en el lugar, y frente a su vidriera ubicó su iniciativa solidaria.que se ubica en la vereda frente al local, donde en un perchero se dispone la indumentaria para quienes lo necesiten, en una propuesta que buscan mejorar la calidad de vida en estado de vulnerabilidad social.Si bien este año está pronosticado que hasta agosto, el tiempo estará más bien templado, con temperaturas superiores a la media, en los próximos días y tras la lluvia, habrá un descenso de la temperatura mínima, que oscilará los 4º y los 11º.La mujer contó apara hacer frente a las temperaturas bajas, como bufandas, gorros de lana, camperas tejidas y pantalones, entre otro tipo de prendas.Roxana insta a más personas a sumarse a esta iniciativa, que con un gesto generoso de mucha gente que se presta a colaborar, ayuda a muchas personas que lo necesitan en la capital entrerriana."En realidad, lo hago para colaborar sin el objetivo de recibir nada a cambio. Quiero devolverle a la vida, algo de todo lo que me ha dado. Siento una gran satisfacción y digo: `por qué no lo hice antes´", expresó la impulsora del ropero comunitario ubicado en calle Illia al 200 de Paraná.Es que los destinatarios de la vestimenta que quedará colgada a disposición de quien lo requiera, son justamente las personas que no tienen recursos para poder muñirse de un abrigo y que realmente lo necesitan.