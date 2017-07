Trabajadores de Salud Pública Municipal reclamaron por condiciones laborales

Trabajadores de Salud Pública Municipal reclamaron por mejores condiciones laborales frente a la sede de la repartición ubicada sobre calle Gualeguaychú 240. Emplazaron al intendente Sergio Varisco para que en el término de 48 horas les brinde respuestas favorables."Ayer hicimos un petitorio al intendente por una serie de puntos que no se cumplieron desde el comienzo de su gestión por la parte edilicia porque el edificio no es está en condiciones, no tenemos baños ni médicos y acá se atiende al empleado municipal y a su familia", argumentó Mariela Fernández, delegada de Suoyem en Salud Pública Municipal.Los trabajadores también reclaman por la constitución de la orgánica de la repartición. "La última orgánica tiene 18 años, es obsoleta y hay que restructurarla. Los médicos trabajan en lugares en los que no hay una persona a cargo y tenemos compañeros que necesitamos que pasen de contrato de obra a servicio", enumeró Nicolás Urrutia, delegado de ATE en la dependencia municipal."Hay trabajadores con 25 años de carrera que no cobran por el trabajo que hacen. Uno no hace carrera acá", denunció Fernández.También advirtieron inconvenientes eléctricos y problemas de humedad por roturas en los techos. Y según indicaron, los reclamos se extienden a los Centros municipales de Salud."Elevamos nota a la secretaría provincial de Trabajo para tener una respuesta a los reclamos en un plazo de 48 horas", sentenciaron los sindicalistas, al tiempo que dijeron "estar abiertos al diálogo" con los responsables del Ejecutivo municipal.