El caso de la familia desalojada: ¿Quién es el dueño de la tierra?

El caso de la familia Petrechelli, quienes fueron desalojados hace tres semanas atrás del predio que ocuparon durante 35 años sobre calles Churruarín y López Jordán de Paraná, abrió el debate sobre un tema polémico:Es que los Petrechelli, unas 25 personas, unidas por lazos familiares, que constituyen ya tres generaciones que habitan el lugar desde 1982,por la posesión veinteañal.Pero esa instancia no avanzó y lo que si prosperó fue el juicio por desalojo encabezado por Liliana Cabrera Bustos, quien en 2014 se constituyó como la nueva propietaria del predio y exigió que los moradores fueran retirados del lugar.Finalmente, la familia fue desalojada el pasado 13 de junio en medio de un fuerte operativo policial.Para conocer los alcances del término usucapión, recurso en el que respalda la familia desalojada,consultó al abogado especializado en Derecho Civil, Dr. Raúl Franzoni, quien explicó."La, exige, si es, es decir el que ingresó al predio con algún elemento que le indicaba que él podía ser el titular,; y en 20 años si no es de buena fe y quien es el titular del predio sino no hizo uso activo del mismo ni entorpeció esa ocupación tiene derecho de plantearlo judicialmente y obtener la sentencia por la cual se le otorgara el bien a su favor", aclaró al programaPara el caso de la familia Petrechelli, ellos aseguran que, en su momento, fueron autorizados por una persona a ocupar el predio, pero luego esa persona vendió el inmueble.Durante los 35 años en los que estuvieron en ese lugar, sostienen haber pagado "20 años de impuestos". "Nunca viví de prestado. Y todo lo que pagué para construir la casa -se preguntó, me dicen que no tiene valor, pero para mí sí", subrayó a, Griselda Beatriz Chávez, una de las mujeres desalojadas.y en ese caso, tendrán los instrumentos para probarlo y en consecuencia,".Es que según diferenció, "se dan ocupaciones de personas que realmente saben a quién pertenece ese predio particular y están causando un daño en concreto. Y es distintivo cuando se ocupa un predio fiscal, donde es el mismo Estado el que debe resolver la situación".Finalmente, el letrado sostuvo que "los tiempos de la justicia son lentos, precisamente, por cuidar algunos intereses".Y que la situación también está "enmarcado en una problemática social que no tiene una respuesta adecuada, porque por más que se incentivan nuevas formas de planes de viviendas, no dan el resultado consiguiente para un amplio sector de la población". Mientras que del otro también está: "Quien hoy ve ocupado su predio, que quizás adquirió mucho esfuerzo y sus propios recursos, se siente damnificado porque cuando lo ocupan, no puede disponer del mismo".