Comas se va a Chile: "Me voy feliz, en Patronato cumplí con lo que me propuse"

Lautaro Comas renovó su vínculo con Patronato y firmó su préstamo por un año con Club Deportivo O'Higgins, de Chile.En diálogo con, y en medio de un asado de despedida con amigos, contó que "me reuní con las autoridades, me despedí de la mejor manera, así como llegué. Estoy contento".En ese sentido, relató que espera que su paso por el club chileno sea muy bueno y aseguró que "voy con fe, sé que voy a andar bien. Por mi bien y el del club voy con toda la fe del mundo. Este martes viajo a Buenos Aires y luego al país vecino. Voy a ir con la mayor predisposición. Sabemos que la carrera del futbolista es corta, es mi primer camino y no pienso desaprovecharlo".Manifestó que se va feliz porque tuvo la bendición de ser ovacionado el día de su debut, como así también porque siempre sintió el cariño que los hinchas le brindaron. No obstante, señaló que "me voy por la puerta grande, ascendimos y dejamos a Patronato en Primera. Todo lo que me propuse lo cumplí".