Progresar: estudiantes "siguen recolectando información por bajas" en programa

Josefina Misig, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, de la Uader, mencionó ala "significancia" del Programa para los estudiantes. Al mismo tiempo, expresó la preocupación, "que compartimos los estudiantes de Uader y UNER, sobre las bajas" en el Progresar."En 2016, había 2307 estudiantes; en marzo de este año, 1583; en junio, 1040", indicó sobre la cantidad de estudiantes con el Progresar, en la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, de la Uader. Es decir, dijo, esto significa "un recorte del 51 % para nuestra facultad".La presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UNER, Yazmin Scolari, dijo que son actualmente "20 los estudiantes dados de baja y que no han podido cobrar, según el relevamiento que vamos realizando, aunque seguimos recolectando aún la información"."Queremos armar formularios en conjunto, para que cada uno pueda manifestar la situación particular, elevar un pedido a Anses, de reintegración del programa a esos estudiantes afectados", manifestó además Scolari.Ante la información de Anses, dijeron que "aún no se los han reintegrado"."En los primeros días hábiles de julio los casos que estaban pendientes de pago recuperarán el cobro, incluyendo el retroactivo de mayo. Si hubiera casos particulares no alcanzados por esta rectificación, la ANSES habilitará la vía de reclamo individual", precisó el organismo.Con respecto a los estudiantes de nivel primario, secundario, modalidad especial y FINES, se recordó que cada uno deberá acreditar mediante el formulario PS.2.68 la escolaridad correspondiente al período enero-julio de 2017.Elonce.com.