La familia desalojada sigue en la calle: "Detrás de esto hubo una mafia"

Reducidos a escombros, así lucen los más de 30 años de esfuerzo de los Petrechelli, quienes hace tres semanas vieron demoler su vivienda construida en un predio de calles Churruarín y López Jordán de la ciudad de Paraná.Con las bajas temperaturas y a la intemperie, las cinco familias aún no obtienen respuestas a su reclamo para acceder a un nuevo terreno en el que puedan volver a empezar, desde 0."Sigo afuera de mi casa, de mi terreno, porque siempre tuve mi posición de que era mío, y detrás de esto estoy segura que hubo algo sucio, una mafia total. A mí me dejaron en la calle, y no tengo respuestas ni del Estado, ni de nadie", lamentó ante, Griselda Beatriz Chávez."Estoy a la espera de que solucionen mi problema, porque esto ya no da para más", sentenció, al tiempo que comentó que por intermedio de la Defensoría del Pueblo, elevaron una nota al gobernador Gustavo Bordet."Yo viví 33 años en mi tierra, y me dicen que no tenía la posición, pero si yo no era la dueña, entonces, quién se robó la plata de mis impuestos", se preguntó la mujer, quien asegura haber pagado más de 20 años de impuestos."Nunca viví de prestado. Y todo lo que pagué para construir la casa ?se preguntó, me dicen que no tiene valor, pero para mí sí", subrayó la mujer.

"Vivíamos del día a día, del esfuerzo de familia"

La indignación de Chávez se advierte en sus palabras. Esta familia se instaló en el lugar hace más de 40 años. Fueron autorizados en su momento por una persona pero luego esa persona vendió el inmueble.El conflicto que tuvo su origen en 2014, cuando los nuevos dueños del predio, exigieron que los moradores, fueran retirados del lugar."A los capitalistas sinvergüenzas y ladrones, a ellos no les importa. Son unos hijos de su madre, porque ellos también deben tener su familia, sus hijos, y deberían tener un poquito de corazón", apuntó. "Hablan de la vivienda para los niños, y a mí me dejaron en la calle con mis chiquitos, que son los más afectados", agregó.En la oportunidad, la mujer cómo pasan estos días de invierno, a la intemperie."Por las noches nos turnamos para cuidar lo poco que nos quedó, porque Liliana Augusto Cabrera, con las máquinas, no nos dejó sacar todas las pertenencias, y rompieron cunas y camas", denunció."Los chicos duermen en casa de los vecinos, van a la escuela, y todo esto les está afectando. Me dicen que no pongamos a los chicos de escudo, pero cómo no lo voy a hacer, si ellos vivieron toda la vida con nosotros. Ahora van a mandar psicólogos, pero nadie se hace cargo", reprochó.Cansados ante la falta de respuestas, la familia evalúan realizar una protesta para hacer oír su reclamo.