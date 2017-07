Encarecido pedido de un comedor comunitario de barrios Los Berros y Las Piedras

Unas 15 mujeres de la zona de los barrios Los Berros y Las Piedras de Paraná, se capacitan en variedad de talleres laborales. Las actividades se llevan a cabo en un pequeño espacio ubicado en Cortada 832, por Lebensohn al final, es la primera cortada a mano izquierda.En el lugar, también se brinda la copa de leche y apoyo escolar a unos 60 chicos del barrio y alrededores.Pero en el comedor comunitario necesitan de la colaboración de los paranaenses para continuar los trabajos."Necesitamos una máquina de coser porque empezamos a hacer acolchados con tela reciclada que nos brindan desde Emaus", comentó a, Mara Robin, una de las impulsoras de la iniciativa. "Teníamos una pero la robaron", lamentó.También necesitan de una mesa de trabajo y una mesada, ropa de abrigo para chicos y grandes, frazadas, zapatillas, útiles escolares."Lo que no esté en condiciones, lo arreglamos", animaron las talleristas, al tiempo que argumentó a: "Esta es una zona baja y muy fría, la helada dura hasta las 10 y no soy casas muy...".En el comedor comunitario brindan la copa de leche a los más chiquitos, apoyo escolar, y talleres de manualidades, carpintería, panadería; proyectan además, la construcción de un roperito comunitario y una biblioteca."La necesidad para hacer algo, para que los chicos no anden tanto en la calle y aprendan un poco más, los tenemos entretenidos todo el tiempo", animaron desde el comedor comunitario.Solicitaron además, por la reparación de la calle: "Cuando llueve se inunda porque desborda un arroyito", argumentó la mujer.Los interesados en colaborar con esta loable iniciativa, pueden comunicarse al (0343) 154380238.