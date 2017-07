Crearon la Agencia Municipal de Negocios para promoción comercial y exportación

El organismo funcionará en la órbita de la Secretaría de la Producción y su objetivo es ejecutar programas de promoción comercial y exportación. Por estos días, se llevan adelante reuniones con distintas entidades del sector empresario para conformar su Consejo Asesor.

Uno de los propósitos de la nueva Agencia Municipal de Negocios será fomentar la estructura industrial, comercial y de servicios. El acento está puesto en conquistar mercados nacionales e internacionales. Para esto se proyecta asistir en materia de exportación e inserción regional a las empresas de Paraná.



La entidad, dependiente de la Secretaría de Producción, fue creada a través del decreto Nº 124 que firmara el presidente municipal, Sergio Varisco. En términos generales la misión que se ha propuesto el gobierno local es vincular a la ciudad con el país y el mundo.

El funcionamiento de la mencionada Agencia prevé la conformación de un Consejo Asesor cuya razón es la planificación y desarrollo de los distintos programas. En este sentido, el titular del área de la Producción, Francisco Mathieu, dijo a El Diario que se ha convocado a cuatro entidades del sector productivo. Se trata de la Asociación Empresarios del Parque Industrial (Asempi), el Consejo Empresario, la Corporación para el Desarrollo (Codepa) y la Unión Industrial.



No existen muchas agencias de este tipo en el país. Mathieu mencionó a las de Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Sentimos que Paraná necesita esto para empezar a subir de nivel. La sensación es que se puede generar 'un antes y un después' a partir de este proyecto. Estamos haciendo punta", se entusiasmó. Pedido Desde la secretaría de la Producción han detectado una demanda. Hay empresas que quieren exportar o conquistar mercados fuera de la región pero no saben cómo, dicen. Esto puede disparar diferentes acciones como un estudio de mercado o un acompañamiento en las exportaciones, ronda de negocios y misiones comerciales.

"Hay empresas que andan bien pero tal vez no les da la capacidad para apostar a una internacionalización o a una nueva región. Ahí tiene que estar el Estado para darles una mano. El objetivo es que se consoliden y crezcan para que se genere una mejora en el sistema productivo local", sostuvo Mathieu.



Una de las referencias que se tomaron en cuenta para diseñar el proyecto local es la agencia comercial de Córdoba. Por este motivo, es que se han mantenido reuniones con sus representantes y tomado criterios desarrollados por los cordobeses. Una muestra del alcance de esta institución es que se encuentran en gestiones para abrir una oficina en China.

"Creemos que en este camino de generar oportunidades comerciales también se producirán inversiones y relaciones de cooperación muy beneficiosas. El gobierno nacional ya dio una señal en este sentido porque lo que era la Fundación Exportar ahora es también una Agencia de Negocios".