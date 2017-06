Estudiantes organizan "reclamo conjunto" por las "bajas masivas" en el Progresar

Los Centros de Estudiantes de las facultades de Educación y Trabajo Social de la UNER y de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader están reuniendo todos los datos de los beneficiarios del Plan Progresar que han sido dejado sin efecto.



La presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, Yazmin Scolari, dijo que se evidencian "bajas masivas" y desmintió a Anses al afirmar que las instituciones académicas sí enviaron la información correspondiente en tiempo y forma.



En el caso de Uader, son más de mil los universitarios a quienes se les cortó el beneficio.



"Surgió la posibilidad de poder reunirnos los cuatro centros de estudiantes de las Facultades de Educación y Trabajo Social de la UNER y Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader para empezar a hacer un relevamiento conjunto que estamos difundiendo a través de las redes para hacer un reclamo en conjunto entre todos", explicó Yasmin Scolari a APF.



La presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social no habló de suspensiones sino de "bajas masivas" que están afectando el derecho de jóvenes de entre 18 y 24 años a estudiar y señaló que enviaron una nota al Consejo Directivo de la Facultad que encabeza la decana Laura Salazar "para que se expida en contra" de estas medidas "arbitrarias".



En el caso de la Uader, en base a relevamientos del órgano que representa a los alumnos de las facultades mencionadas, en comparación con junio del año pasado, hay "aproximadamente un 56 por ciento menos de beneficiarios", puntualizó Scolari en diálogo con esta Agencia, y si bien dijo no tener el número exacto, estimó que serían más de "mil becas menos" de un total de "2300 aproximadamente".



En ese orden, hizo notar que ya durante el 2016 se había quitado la beca a varios estudiantes pero no a tantos como ocurre esta vez.



Los jóvenes se enteran de que su aporte no está más vigente cuando van a cobrarlo, y ante la consulta en Anses les dicen que la facultad no mandó la información; sin embargo en la institución académica "se comprobó que efectivamente se había enviado la información a principios de año", desmintió.



En tanto, sobre la posibilidad de cobrar con retroactivo los meses perdidos en caso de solucionarse esta situación, Scolari afirmó: "No tenemos tantas expectativas de que sea retroactivo el pago porque el año pasado cuando se dieron algunas bajas se depositaron los montos desde que te volvías a inscribir".





La palabra de Anses



El organismo nacional informó este viernes en su página web que "se encuentra regularizada la situación de los alumnos de nivel superior (terciarios y universitarios)" y adelantó que "en los primeros días hábiles de julio los casos que estaban pendientes de pago recuperarán el cobro, incluyendo el retroactivo de mayo. Si hubiera casos particulares no alcanzados por esta rectificación, la Anses habilitará la vía de reclamo individual", se indicó. (APF)