Decidió hacer una "intervención artística" en el auto que le bloqueó su garage

El hábito de muchos automovilistas, que dejan su vehículo estacionado frente al garaje ajeno pone los pelos de punta a los frentistas que no pueden guardar o sacar sus coches. Y cada vez son más los que, hartos de padecer este trastorno cotidiano al que nadie le pone fin, deciden tomarse algún tipo de "desquite por mano propia"., tuvo paciencia, esperó al conductor y mientras tanto,del auto con varias fotos que subió a las redes sociales.Las salidas de garaje bloqueadas por conductores desaprensivos que estacionan en cualquier parte son una constante, y en este caso,y sede del taller de teatro en calle Feliciano al 500, pero se encontró que estaba bloqueado por un Fiat Uno, de color rojo.Ante la infracción y viendo que la espera se extendía,Así lo contó Carlos en su perfil de Facebook, donde también posteó las imágenes con un mensaje irónico y muy lejos de los episodios violentos que se conocen a diario por dichas infracciones."No se metan con nosotros!!! No estacionen en nuestro garage y nos hagan esperar hasta la madrugada porque somos re bravos!!!en su perfil de la red social y mostró la foto con la "intervención artística".En las imágenes se puede ver al Fiat Uno rojo que lucía varios improvisados carteles con las siguientes leyendas: "Aprendé a mirar otra cosa que no sea tu ombligo"; "Agradecé que no me gusta romper autos"; "muy mal, es Garage"; "qué flojo che, es Garage"; y "fíjate dónde estacionas", entre otros mensajes.Tras mostrar su trabajo artístico en el auto del infractor, Carlos y su pareja contaron que estuvieron esperando para guardar su auto hasta la 1 de este viernes."El de "que flojo che" y "agradece que no me gusta romper autos" se pasan", escribió uno de sus amigos en referencia a los carteles.En tanto, otro señala: "qué flojo che!" es mi PREFERIDO".Mientras que otroAdemás, se pueden destacar otros comentarios que entendieron muy bien la manera de protestar que implementó Carlos Vicentín al no poder ingresar su auto al garaje de su domicilio. "Bromas aparte, qué bronca que te estacionen y no puedas salir!", exclama otro de los comentaristas.

El taller de Vicente

El Taller de Teatro Saltimbanquis, es coordinado por Carlos Vicentín. Se trata de talleres recreativos donde se aborda el teatro de manera vivencial a través de ejercicios, improvisaciones y juegos.Por información comunicarse al teléfono 4319803, o a Feliciano 546. Además, en Facebook (Sala Saltimbanquis), o enviar la inquietud a salasaltinbanquis@hotmail.com