Fraude en Círculo Médico: Ocho médicos y un contador optaron por no declarar

Desde el viernes pasado y a lo largo de esta semana, desfilaron por los Tribunales los profesionales que condujeron el Círculo Médico de Paraná durante tres gestiones consecutivas, entre 2002 y 2008, y están imputados por el delito de defraudación. De los diez imputados, nueve fueron citados a indagatoria y se abstuvieron de declarar. El restante deberá comparecer al término de la feria judicial de invierno, tiempo en el cual también podrían resultar imputados cuatro empresarios del rubro de la construcción.El primero en comparecer, el viernes 23 de junio, fue el traumatólogo Ignacio Uranga, presidente de la entidad durante dos mandatos. Luego fue el turno de su hermano menor Justo Uranga, también traumatólogo, que ocupó el mismo cargo hasta 2016; de otro ex presidente, Raúl Rodríguez; y después de Alejandro Karavokiris, Alberto Villanova, Ubaldo Ibarzábal, Raúl Hetze y Carlos Berlo. El último en ser citado fue el ex contador de la entidad, Lucio Figueroa.Todos se presentaron ante los fiscales Matilde Federik y Gervasio Labriola e hicieron uso de su derecho a abstenerse de declarar. No obstante, debieron cumplimentar en la Alcaidía de Tribunales una serie de trámites de rutina, que incluyen la toma de huellas dactilares y la revisación por parte de un médico legista. La citación del otorrinolaringólogo Carlos Otaño pasó para después de la feria judicial de invierno, que concluirá el 21 de julio.Los profesionales están imputados por el delito de defraudación a raíz de hechos sucedidos en el período comprendido entre el 12 de marzo de 2011 y el 29 de abril de 2016, objeto de una denuncia por parte de la nueva conducción de la entidad, que está encabezada desde mayo del año pasado por Alfredo Angarola. Tras la presentación, los fiscales entendieron que los médicos y el contador "violaron los deberes inherentes a los cargos que ostentaban y quebrantaron el deber positivo de cuidado del patrimonio ajeno, perjudicando así los intereses confiados", según se indica en la modificación de la apertura de la causa a la que accedió este medio.La referencia es a la conformación de un fideicomiso para la construcción de un barrio de viviendas para cuya edificación se contrató a la empresa Constructora del Norte SRL, que quebró y originó una serie de reclamos y deudas -tras lo cual se contrató a una firma vinculada, Smart SRL- que fueron cubiertas en forma fraudulenta con el patrimonio de la institución.. Es que los fiscales advierten que los profesionales imputados actuaron "en connivencia y de común acuerdo con el fin de procurar un lucro indebido para sí y para los miembros de las empresas constructoras".En la apertura de la causa, Labriola y Federik, describieron una serie de maniobras que, entienden, fueron perpetradas por los profesionales. Van desde la conformación de un fideicomiso por fuera de lo permitido en el estatuto de la entidad, pasando por la compra irregular del terreno en el que se emplazó el barrio y por el vínculo sospechoso con los constructores contratados. También aluden al desvío de fondos de cuentas del Círculo Médico para hacer frente a deudas generadas por el proyecto del barrio y a la toma de créditos por dentro y por fuera del sistema formal, lo que llevó a pagar altos intereses, y puntualizan respecto de la toma de un crédito bancario para el cual se habría fraguado un acta asamblearía.Simultáneamente a todo lo descripto, para Labriola y Federik, los profesionales buscaron "evitar que se tuviera acceso a la información relativa al estado financiero y patrimonial de la institución" mediante maniobras tales como la omisión de la publicación de las convocatorias a asambleas para asegurar escasa participación y así obtener mayorías necesarias para sus ahora cuestionadas decisiones.