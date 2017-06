Preocupación de 150 trabajadores por la suspensión de una obra en Ruta 18

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La gente de UOCRA y empleados de la firma Cartellone SA se manifestaron frente al obrador, a raíz de la suspensión de los trabajos en la Autovía de Ruta 18.

Recordemos que la construcción se detendrá, al menos, por veinte días sin goce de sueldo para el personal de la firma.



El delegado gremial de UOCRA, Pedro Díaz, explicó a NuevaZona la situación por la que atraviesan los trabajadores en este momento de incertidumbre ante la inminente suspensión de la obra de la Autovía.

"Según dice el Gobierno, la auditoría e investigación sobre esta obra les llevaría de tres a seis meses. Nosotros le decimos que investiguen todo lo que deba investigarse, pero que no nos corten la fuente laboral. Pedimos que la auditoría se haga, pero sin detener la obra, porque nos están cortando el trabajo y el hilo vuelve a cortarse por lo más delgado", aclaró Díaz.

"Que enjuicien a quien tengan que enjuiciar, pero que no nos corten el trabajo", solicitó el gremialista.



En el gremio saben que no es la primera vez que ocurre un freno en la obra. Recordemos que en el gobierno anterior (durante el año 2012) la obra se paralizó bastante tiempo. Además, el año pasado también hubo suspensión en la construcción durante algunas semanas. Y eso genera total incertidumbre en los trabajadores.

Según detalló a NuevaZona, "el 35 por ciento de obra que falta ejecutar, demandaría un plazo de aproximadamente 18 meses".



Ante este escenario, la propuesta de la UOCRA es que se "haga la auditoría con la obra en marcha. Pero Vialidad se niega y por ello, estamos en estado de asamblea permanente, pero después de los 20 días de suspensión se vienen los despidos", aseguró Díaz.

De los 150 empleados, 130 son de Viale y el resto es personal calificado de Mendoza y Corrientes.