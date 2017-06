Falta de camas: Qué resta para habilitar internación en Hospital de La Baxada

La falta de camas para internación es uno de los temas delicados en el ámbito de la salud que afronta Paraná, sobre todo en esta época, cuando se incrementan las patologías respiratorias.Uno de los centros asistenciales que podría aliviar esta situación es el Hospital de La Baxada, el cual, a pesar de las modernas instalaciones, actualmente sólo realiza atenciones ambulatorias.Al respecto, el director del nosocomio, Carlos Ramos, explicó durante el programadeque "a la obra la financió PAMI que recibe los aportes de todos los empleados activos del país. Este nosocomio venía a incorporar más camas, no sólo para esa obra social, sino para colaborar con todos", con prioridad para los jubilados y pensionados nacionales.El funcionario sostuvo que en este hospital "se resuelven el 80 % de las consultas" y no puede hacerlo con aquellas que requieren internación."Hace dos años pararon la obra en el hospital de La Baxada. Está todo el equipamiento, los quirófanos listos y las camas adentro de las habitaciones, los baños listos e incluso los llamadores para cuando los pacientes requieren atención del personal. También están los arcos en C e incubadoras, junto con otro equipamiento de última generación que está en depósito", recalcó.Enseguida acotó: "Falta un 5 por ciento de la obra. Que incluye, por ejemplo la parte de cocina, que, ya están los aparatos, pero falta colocarlas al igual que la parte de esterilización. Es muy poquito lo que resta", recalcó.Ramos sostuvo que "la decisión de concluirla depende de PAMI nacional. En su momento se evaluó y representaban 50 millones de pesos", que, según explicó, en el presupuesto que maneja la obra social nacional es una cifra muy pequeña.