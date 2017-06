Preocupación por condenados que estudian: Prometen hacer "ajustes del protocolo"

Paraná Preocupa que condenados por delitos sexuales asistan a la Escuela de Música

La comunidad educativa de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Constancio Carminio", dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la UADER, se vio convulsionada en los últimos días a partir de que se conociera, que entre sus estudiantes se encuentran condenados por delitos de violencia sexual y femicidio.Los reos son trasladados desde la Unidad Penal Nº 1 hasta el centro académico custodiados por una guardia mientras asisten a clases.Ante esto, la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Bértora, confirmó a Elonce TV que el interno penado, "será retirado de la Escuela de Música" y no podrá volver a cursas en ese establecimiento.A partir de los reclamos de padres de alumnos que asisten a la escuela de Música, Bértora explicó que se realizó un relevamiento de cuántos internos asisten al lugar, "; así que la posibilidad de que haya algún tipo de inconvenientes es de mínima a nula; no podría existir ningún tipo de riesgo para nadie".En tanto, este jueves, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales emitió un comunicado para explicar la situación que generó preocupación en la comunidad educativa de la Escuela de Música, Danza y Teatro.En tal sentido, la Facultad de Humanidades señaló que "lleva adelante el Programa «La Facultad de Humanidades en contextos de encierro» que viene desarrollando su tarea desde hace más de diez años".La Facultad afirma que "el Programa, se inscribe en los proyectos que genera de restitución de derechos; contemplando la heterogeneidad social y desigual que existe en nuestra sociedad; materializando la política de inclusión educativa que impulsa. En este marco se plantea el Programa Académico a la población alojada en las", explica el comunicado."El Programa permite el estudio de las carreras universitarias ofrecidas por la FHAyCS-UADER, brindando a los estudiantes la posibilidad de ser miembros de la comunidad académica de la UADER.. Realiza además un seguimiento particular del estudiantado y en permanente relación con las instituciones educativas dependientes de la Facultad", resaltaron desde la Facultad de Humanidades."Son cinco los estudiantes internos que cursan carreras de Nivel Universitario. Tres en la Tecnicatura en Instrumentista Musical (guitarra), uno en la Tecnicatura en Canto Lírico y uno en el Profesorado Universitario en Música.; comunicado a la referente del área educativa de la Unidad Penal y al jefe de tratamiento y se desarrollaron varios encuentros", afirmó la alta casa de estudios."El día lunes en una reunión institucional, surgieron interrogantes sobre la implementación del Programa, específicamente sobre el caso particular de un interno.en las instituciones yque se abordan y las situaciones que se suscitan", prometieron desde la Facultad."En tal sentido queremos expresar que desde el Programa, la Escuela y la gestión de la Facultady el desarrollo de las actividades para todos los actores que cursan y trabajan en las instituciones de la Facultad", finaliza el comunicado firmado por la decana de la Facultad de Humanidades, María Gracia Bendetti y la secretaria académica, Marcela Cicarelli.Por otra parte, en diálogo con, y por eso se generó esta difusión que se conoció ayer".Bendetti también sostuvo que "estamos trabajando en el tema y tomamos medidas en el caso" y resaltó que "la situación se tergiversó porque el interno no expuso su causa públicamente, sino que fue una confidencia en el marco de una conversación privada", dijo a Elonce TV."La Facultad ha tomado la definición de que en el día de hoy (jueves), suspender la presencia de los estudiantes en la escuela, fundamentalmente para preservar el estado de situación generado a partir de los medios", dijo la decana Bendetti y agregó que, explicó.Finalmente, Bendetti confirmó a, como también profundizar el conocimiento de los fundamentos del programa