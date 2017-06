Cervilla: "Hay que cerrar esta etapa y, quizás, reiniciar el proyecto deportivo"

Ariel Penel, el árbitro del encuentro entre Atlético Paraná y All Boys, dio por finalizado el partido a los 32 minutos del segundo tiempo por una agresión al asistente N° 2, Mariano Bustos. Un objeto contundente fue arrojado desde la tribuna de calle Ruperto Pérez. En ese momento, el partido iba 0 a 0.



Desde el Estadio Pedro Mutio, el DT Edgardo Cervilla, manifestó a Elonce TV que "expresamos nuestra solidaridad con lo sucedido. Estamos tranquilos porque de salud está bien, no pasó a mayores. Desde lo deportivo es absolutamente repudiable. En este club nunca han pasado este tipo de cosas, la gente es muy tranquila pero estos hechos de violencia ocurren en todas las canchas por dos o tres personas. En canchas con mayor concurrencia son más los inadaptados".



En ese sentido, contó que el fin del partido le hizo sentir, más que bronca, desazón. "No dependía de nosotros el desarrollo del juego con esa situación externa. Si bien quedaban algunos minutos de juego, era un partido cerrado y chato", dijo.



Sobre la situación actual del equipo, indicó que "anímicamente no está bien, viene golpeado. Cuando empezamos a trabajar en el club, años atrás, fuimos partícipes e iniciadores, en lo deportivo, de lo que puede llegar a haber logrado Atlético Paraná con los ascensos. Ahora hay que poner la espalda y la responsabilidad necesaria para poder tolerar las circunstancias adversas. No es de las mejores situaciones pero son ciclos que ocurren. En el fútbol son, lamentablemente, muy pocos los momentos buenos. Todo sirve como un proceso de aprendizaje para la institución en general".



Consideró que "quizás hay que reiniciar un proyecto deportivo, ver qué errores se han cometido y tratar de solucionarlos", como así también "mirar el futuro con optimismo y energía para poner a la institución en un momento deportivo en el que ya estuvo".



Antes, asegura, hay que cerrar esta etapa y evaluar las posibilidades que se puedan dar posteriormente. "Hay que ir barajando distintas alternativas para restructurar el proyecto deportivo. Si lo vamos a hacer hay que fortalecernos desde lo deportivo, con apetencia e ilusiones de recuperar el protagonismo", agregó. Elonce.com