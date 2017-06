La falta de camas complica la atención en hospitales y clínicas de Paraná

El jefe del Servicio de Guardia del Hospital San Martín, Luis Ríos, informó aque en estos días el sector trabaja "a full" porque son el centro de derivación de toda la provincia, "más allá de que".Durante los días que hizo frío "se comenzó a notar el aumento de este tipo de patologías"."Lo que nos complica son los pacientes que necesitan respirador y otras atenciones que requieren internación", dado que, que se duplicó en cantidad de habitantes y, además somos el centro de referencia de la provincia", indicó el médico.E insistió: "Lo que nos falta es capacidad física, o sea lugar para atender a los pacientes. Caso contrario, tiene que haber un médico respirándolo manualmente y no hay tantos profesionales para estar bolseando al lado del enfermo".Y citó como ejemplo que este martes a la mañana había tres pacientes internados en la Guardia por falta de camas en Neumología. No debería pasar más de ocho horas en este sector, pero como, suelen pasar más tiempo", precisó.Además, puso de relieve que "recibimos gente de toda la provincia, porque hay especialidades que no se atienden en otro hospital entrerriano".Por la Guardia pasan en promedio unas 110 personas por día, aunque hay jornadas en las que ese número se incrementa.