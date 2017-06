Fin del veranito: Baja la temperatura y hay provincias en alerta por tormentas

Los súbitos ascensos de temperatura son infrecuentes están lejos de ser anómalos. Hasta el momento el pico de calor del sexto mes nos lleva al 14 de Junio de 1952 con 28.5°C. El mes de Julio tuvo su plusmarca en 1979 con 30.2°C y el tope térmico invernal absoluto se dio no hace mucho, el 30 de Agosto de 2009 la temperatura llegó a 34.4°C. Este rebote térmico suele darse todos los años, no siempre de manera tan elocuente como en esta edición y es un evento absolutamente normal en nuestro historial meteorológico.El lunes fue la última jornada de pleno calor, un frente frío se viene acercando y será el responsable de mesurar las temperaturas, con chance de alguna lluvia ligera y derribar el mercurio a 15°C el miércoles. El recorte no será permanente y se estima que las máximas vuelvan a subir en el corto plazo.consultó al titular del Departamento de Hidrología de la provincia, Oscar Duarte, quien explicó que según los modelos que maneja el área, el calor "terminaría este martes"."Entre las 6 y las 9 comenzaría a llover, de acuerdo a los modelos que estamos siguiendo. A partir del mediodía cambiaría el viento, y bajaría la temperatura unos 8 grados. Bajaría a 13 grados.", aseveró.Mencionó que tal cual lo anunciado, el invierno será "bastante cálido, por encima de lo normal"."Es tradicional en esta época el `veranito de San Juan`. Este año fueron varios días, desde el 24 de junio. En esta oportunidad, este año ha sido bastante importante:", puso relevancia Duarte.En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta madrugada un alerta por lluvias y tormentas fuertes que barca el sudeste, centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba y sur de Santa Fe. Por ahoraincluye a Entre Ríos.Se informa que "el área de cobertura es afectada en forma aislada por lluvias y tormentas. Algunas de estas pueden ser localmente fuertes provocando fundamentalmente abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo".En el centro y sudeste de Buenos Aires y La Pampa "se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm pudiendo ser superados de forma puntual".Cindy Fernández, del Área de Comunicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), había indicado aque "en cuanto a las precipitaciones, se esperan valores cercanos a los índices normales para el trimestre (junio, julio y agosto). Mientras que las temperaturas, se espera que sean levemente superiores a las normales", dijo y agregó que "no sería un invierno muy extremo, con gran cantidad de ingresos de aire polar. Es decir, se espera un invierno bastante benévolo", concluyó.