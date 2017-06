El río Paraná superó los 5 metros y estiman que en 48 horas comenzará a bajar

El río Paraná superó este lunes el nivel de la evacuación en la capital provincial y llegó a los 5,04 metros en el puerto local. La comuna y Prefectura Naval monitorearon la zona costera y si bien, señalaron que no se presentan mayores problemas, vaticinan que esta semana comenzará la bajante.Los registros históricos dan cuenta de que el río Paraná atraviesa una creciente que no es normal para la época, al menos por sus características.La Municipalidad de Paraná junto con personal de Prefectura Naval recorrieron la costa la semana pasada la zona costera para monitorear la situación.que puede sufrir complicaciones son Bajada Grande y Puerto Sánchez, donde algunos ya se habían auto evacuado y a otras familias no los alcanza el agua", afirmó el responsable de la sede local de Prefectura Naval Argentina.Masset señaló a Elonce TV que este sábado pasado, nuevamente recorrieron la zona costera junto a personal de la Secretaría de Servicios Ciudadanos y dijo que "la Municipalidad les acerca los elementos que algunas familias necesitaban".Las zonas más afectadas en la capital entrerriana son Bajada Grande, la Toma Vieja, Puerto Sánchez y la zona costera de Toma Nueva.En cuanto a la situación de los pobladores isleños, Masset indicó que no son muchos y no tienen mayores problemas; mientras que en referencia al ganado, el prefecto señaló que "ya se ha sacado prácticamente toda la hacienda".En la provincia, los puertos de La Paz y Hernandarias están sobre el nivel de alerta; en Diamante superó en cinco centímetros el nivel de evacuación con 5,55 metros; y Victoria también está en alerta.Al respecto, el prefecto Nelson Masset, confirma dichas estimaciones y sostiene que "estimamos que quizás, en 48 horas comience a bajar. De hecho, en la cuenca alta del río Paraná, los registros muestran que hasta Goya (Corrientes), está bajando", dijo a Elonce TV y agregó que