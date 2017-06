Tecnópolis se despidió de Paraná: Los dinosaurios fueron la principal atracción

Paraná Tecnópolis Federal superaría el millón de visitantes en Paraná y Santa Fe

Cómo se vivió el cierre de Tecnópolis en Santa Fe

ahora Miranda cierre Tecnópolis Federal. el lunes el explorador Nota exclusiva. pic.twitter.com/sfaUK8ORLh — Horacio Moglia (@MogliaHoracio) 25 de junio de 2017

"Espectacular, increíble", fueron las palabras de una vecina de Alcaraz (departamento La Paz) al calificar lo vivido en el último día de la megamuestra de arte, ciencia y tecnología. Es que Tecnópolis Federal se despidió este sábado de Paraná tras 17 días de plena actividad.Otros espectadores, provenientes de la localidad santafesina de Santo Tomé, coincidieron anteal resaltar la calidad de los contenidos: "Para disfrutar en familia", subrayaron.Una mujer lamentó el poco tiempo que permaneció la megamuestra en la capital entrerriana. "Fueron dos semanas que pasaron tan rápido. Pero todo muy lindo, me llevo una linda experiencia", contó.Otro hombre proveniente de Estación El Pingo, dijo que había asistido al último día de Tecnópolis Federal con su hija y su yerno. "Era más para los chicos pero disfrutamos igual", valoró."Estoy sorprendido, como Susana, y me pregunto si estarán vivos", reconoció un santafesino que asistió a la muestra Tierra de Dinos, sin dudas, la más convocante.Todas las expectativas iniciales fueron superadas, no solo por el nivel de convocatoria que llegó al millón de asistentes, sino por la calidad de las propuestas y contenidos que albergó la megamuestra desarrollada en el Puerto Nuevo de Paraná, y en la estación Belgrano de Santa Fe.