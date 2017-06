San Juan Bautista: parroquia lo celebra con patronal, misa y quema del muñeco

Quema del muñeco de San Juan

Devoción por el Santo en la parroquia

Javier Murador, párroco de la Iglesia San Juan Bautista, se refirió a la celebración de este sábado."Conmemoramos la fiesta del nacimiento de nuestro patrono San Juan Bautista. A las 16 será la procesión con la imagen del Santo por las calles del barrio. A las 16:45, aproximadamente, celebraremos la misa. Luego participaremos de los festejos tradiciones en la parroquia con chocolate, danzas festivas, bandas", relató el cura párroco. Tras esto, se "quemará el muñeco".A lo largo de la historia fueron innumerables los rituales propios de la noche de San Juan, que se conmemora este 24 de junio. Todos giran en torno al fuego, con la idea de quemar un muñeco para ahuyentar las malas ondas. Pero esto es el "folclore".Sobre el tema, el sacerdote brindó la mirada religiosa. "La quema del muñeco se puede significar como el fuego de transforma, que purifica, es como la quema del hombre viejo, para que resurja el hombre nuevo".Murador entendió que la quema del muñeco es "un hecho folclórico". No obstante manifestó que tiene que significar "poner delante las cosas que uno debe `dejar` quemar, por su amor, esto es lo que no hacemos bien, de lo que no estamos convencidos. Lo que transforma es el fuego del amor de Dios. No debe ser una quema sólo simbólica, la que se hace", aseveró."Hay mucha devoción. Evangélicamente es muy grande la figura de Juan Bautista. Jesús dice en el Evangelio: `no hay entre los nacidos de mujer, varón tan grande como Juan Bautista`, y sin embargo, en el reino de los cielos, él es pequeñito. De nadie, Jesús dice estas cosas, resalta mucho su figura.La Parroquia está ubicada en Teniente M Martínez 1330.