SADOP y Fundación Archipiélago realizan un seminario sobre educación secundaria

SADOP y la Fundación Archipiélago dieron inicio a un seminario de capacitación para docentes. En el primer encuentro disertó el sociólogo Emilio Tenti Fanfani.



Sergio Pesoa, secretario general de SADOP, indicó a Elonce TV que "cuando comenzamos la gestión, uno de los ejes que nos propusimos fue el perfeccionamiento de nuestros compañeros y hacer que cada uno de ellos pueda crecer con estos cursos. Para nosotros tienen una importancia que consideramos muy grande, no solo por las personas que vienen a dictar los cursos, sino también porque están enmarcados en un proyecto entre dos instituciones que tienen mucha representación a nivel provincial y nacional".



En ese sentido, Emilio Tenti Fanfani, manifestó que "estoy muy feliz de participar de este curso. Como sociólogo, mi objetivo es compartir algunos resultados de muchos años de trabajo e investigación sobre el terreno, el desarrollo de la educación general básica y mi interés es presentar los complejos problemas que tienen que enfrentar los docentes en las aulas y las instituciones".



Sobre la reforma que se prevé para 2019 en la escuela secundaria, opinó que "nos perdemos en el bosque de los contenidos. No puede ser esta fragmentación de más de 12 materias. Hay que definir cuáles son las prioridades centrales, qué contenido todo chico argentino debe llevarse después de la etapa secundaria".



Se refirió a la repitencia y consideró que "es un problema y que haya repetición en la secundaria es un absurdo. Que un chico tenga cerca de 14 materias y no apruebe tres y tenga que hacer todas de nuevo me parece un desperdicio, tiene un efecto negativo, tiene costo económico. Hay que buscar un modelo más flexible, como la universidad, donde se avanza según sus capacidades y ritmo". Elonce.com