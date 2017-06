Paraná empieza a despedirse de la histórica visita de los dinosaurios

Qué disfrutar estos últimos días

Tecnópolis Federal cerrará su edición con los imponentes shows de Kapanga y Miranda!, este viernes y sábado, respectivamente, en Santa Fe. Mientras que en Paraná, será la última oportunidad para visitar, quienes ya no lo hayan hecho, la muestra Tierra de Dinos, que ha sido la más convocante.La megamuestra de arte, ciencia y tecnología llega a la recta final.La muestra en Paraná fue montada en carpas gigantes, salones portuarios y al aire libre, con una privilegiada vista hacia la barranca al lado Este, y el río Paraná, sobre la costa Oeste. La muestra se podrá visitar hasta el sábado 24, inclusive, al igual que en Santa Fe.Tecnópolis Federal Santa Fe-Paraná tiene diferentes contenidos en cada una de las sedes. Es por ello que los organizadores recomiendan recorrer la sede santafesina y la de Paraná, para alcanzar una experiencia completa, que en la capital entrerriana, incluye contenidos y estaciones temáticas como Paleontología, Leonardo da Vinci, Robótica, Cuerpo Humano, Matemática, Física, Química, Los Paisajes Celestes, un espacio donde se revelan, entre otras cosas, los grandes secretos del espacio exterior a través de un observatorio móvil en el que los visitantes puede ver el cielo y descubrir los planetas, las nebulosas, el sol, las estrellas y las galaxias.Por su parte, en la capital entrerriana se ofrece "Paraná Capital de la Confederación Argentina", exposición que hace un repaso por los hechos más relevantes de la Organización Nacional desde el Pronunciamiento del General Urquiza, la Batalla de Caseros, la Sanción de la Constitución Nacional de 1853 y el período 1853-1860 cuando Paraná fue capital del país. Otra atracción será la muestra que expone la Construcción del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis".Realidad virtual y novedosas experiencias multisensoriales son protagonistas en Tecnópolis Federal. Mediante oculus deportivos, se puede pedalear bicicletas que se mueven en función los distintos paisajes. En Aladelta 4D, se puede realizar un recorrido virtual por las cataratas, sobrevolar los glaciares, atravesar nubes y hacer asombrosos vuelos rasantes. A través de la técnica Kinect los visitantes pueden experimentar la sensación de volar entre las nubes y mediante distintos dispositivos de hologramas se vivirán mágicas sensaciones a través de imágenes y sonidos.La Fundación Biro - Inventiva y Educación presenta la muestra 200 Años de Inventos Argentinos que propone un recorrido con una Línea de Tiempo que ordena cronológicamente los principales inventos argentinos.El Museo Arqueológico de Alta Montaña expone una réplica de una de las momias que se encuentran allí, se recreará la Puna Salteña, y a través de un video explicativo se podrá conocer todo el proceso de rescate de las momias, el significado de esta ceremonia y de las ofrendas.Tras finalizar su exitosa vigésimo primera gira de verano, Kapanga no detendrá su marcha y este viernes visitará el escenario montado en Estación Belgrano, en Santa Fe. En la previa de su gran show, actuará On Off.El sábado será el gran cierre musical de Tecnópolis Federal de la mano de Gran 7 - Fuera de Peligro - Citrónico - Éléve - Miranda!, que también se presentará en Santa FeMientras que en Paraná, además que será la última oportunidad para visitar, quienes ya no lo hayan hecho, la muestra Tierra de Dinos, que ha sido la más convocante, se presentarán además, los espectáculos Mundo Arlequín y Nano Circo, para disfrutar en familia.Los organizadores estiman que más de 800 mil personas pasarán por la muestra en estas tres semanas que Tecnópolis Federal visitó las ciudades de Paraná y Santa Fe.La mega muestra de ciencia, arte y tecnología que se puede disfrutar con entrada libre y gratuita, tuvo como centro de atención en Paraná a los dinosaurios que acaparó la curiosidad de los chicos, y el interés de los grandes.Ambas cosas sintetizó durante estos días Tecnópolis Federal, con un movimiento en la ciudad y en la región tan inédito como irrepetible.Decenas de miles de personas observan durante estos días, ese pasado de dinosaurios en el mundo, como también expediciones de científicos, geólogos y naturalistas llegaron hasta la costa de la capital provincial atraídos por las barrancas y los sedimentos acumulados en su interior.