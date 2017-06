Piloto todo terreno: Mientras espera a su primer hijo, Werner vuelve al TC

El Turismo Carretera, la competencia más importante del automovilismo argentino, se correrá en Paraná el 23, 24 y 25 de junio. Cabe recordar que iba a realizarse en Concordia pero por las inundaciones que azotan la zona debió cambiarse el lugar.En diálogo con, Mariano Werner, se expresó su alegría de poder presentar el auto en los momentos previos a la gran competencia. "Estoy muy bien y con muchas ganas. El hecho de volver después de prácticamente 200 días me hizo crecer y esperar este momento más que nadie. Estoy con muchas ansias de estar arriba del auto. Es una gran oportunidad y quiero disfrutarlo", contó.En ese sentido, consideró que "volver al TC es importante pero en Paraná es especial. Cuando me lo dijeron no lo podía creer pero es cierto que la gente de Concordia no está pasando por un buen momento. El cariño de todos hizo que esto sea aún más increíble que nunca".Además del apoyo de la gente, tiene una compañía especial: Su mujer, Micaela, y su hijo que viene en camino, Salvador Gabriel."Él es un amor, es un santo. Tiene sus días pero nuestra vida es así, andamos a mil. Dice que cuando el bebé nazca le va a dar la mamadera, le va a cambiar los pañales y hacer todo", expresó Micaela a nuestro medio.Si bien ya está en fecha, espera "que Salvador nazca después del domingo para que Mariano corra tranquilo".