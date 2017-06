Clausuraron un geriátrico luego del fallecimiento de un adulto mayor

El pasado sábado, la Dirección General de Habilitaciones Comerciales de la comuna de Paraná recibió una denuncia anónima dando cuenta del fallecimiento de un hombre de unos 80 años que estaba internado en un geriátrico de calle Matheu 237."Desde hace un tiempo venimos trabajando en el seguimiento de cada uno de los geriátricos y en esta instancia el sábado recibimos una denuncia sobre la muerte de una persona y tras hacernos presentes ese día, decidimos volver el día lunes para constatar si funcionaba o no como geriátrico", dijo aFernando Gómez, Director General de Habilitaciones Comerciales.En este sentido,Por su parte, María del Carmen Enrique, Directora de Inspecciones Técnicas, contó que cuando se hizo presente el sábado,Una señora identificada como Delia Maidana, responsable del lugar, le informó que el hombre había fallecido cerca de las 17 horas del sábado.También había alojados dos hombres y una mujer mayor. Cuyos familiares le solicitaron a las autoridades de la comuna "que le dieran unos días, porque Maidana era una buena persona, y ellos no tenían dónde ingresar los abuelos".Consultada sobre el estado en que estaban las personas mayores alojadas, Enrique mencionó que "los vi meramente bien. Había un señor en sillón de ruedas, hacía mucho frío y no había calefacción. No tenían abrigo, faltaban sábanas, frazadas. Había otro señor que estaba postrado en una cama, al que sólo le daban agua, en pañales y sin tapar ya que no tenía sábanas".. Y por orden de la jueza se determinó la clausura". Previo a ello, debieron forzar y romper la puerta para poder ingresar.Finalmente, Gómez recordó que las denuncias y consultas sobre geriátricos habilitados se pueden realizar en la Dirección de Habilitaciones o al teléfono 4202356.