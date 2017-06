"Bajo ningún concepto" se cortarán los medicamentos a jubilados nacionales

El director Ejecutivo de la UGL XIV Paraná de Pami, Julio Barci, sostuvo que "bajo ningún concepto se puede pensar que se va cortar el suministro de medicamentos a jubilados. Lo que se está haciendo es cambiar el convenio que tenía con laboratorios, tendiente a una mejora en los valores de comercialización. De modo alguno va a afectar la provisión de remedios", dijo el funcionario al programadeAsimismo, puso de relieve que "medicamentos oncológicos, HIV e inmunodepresores se siguen entregando en forma gratuita. Son los de más alto costo".Reconoció que "lo que hizo mucho ruido en su momento fue lo de los medicamentos ambulatorios que tienen una cobertura del 50, 60 o 80 por ciento. En paralelo tienen un subsidio que cubre la diferencia para los jubilados de menores recursos. Lamentablemente descubrimos que ese subsidio estaba generalizado, lo cual no parecía lógico, ya que había gente que podía pagar el coseguro", argumentó.Interrogado sobre el servicio de cuidadores domiciliarios, Barci explicó que "el PAMI los tiene contemplados, pero en nuestra zona no tenemos convenio con ningún prestador que brinde ese servicio. Es un problema a nivel local".Acerca de la faltante de camas en centros asistencia, recalcó que "no sólo afecta al PAMI, sino a todo Paraná". Y citó el cierre de clínicas como la España. "Estamos abiertos a hacer convenios con todos los establecimientos, pero no podemos obligarlos a firmar con nosotros", se explayó.En torno al reclamo de los kinesiólogos, sostuvo que "antes percibían por prestación y de ahora por cápita. El valor capitado es fijo, independientemente que atiendan o no a los afiliados. Es el mismo sistema que tenemos con los odontólogos y que siempre ha funcionado perfectamente", cerró.