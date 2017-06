Tecnópolis Federal llega a su fin: El cierre musical será con Kapanga y Miranda!

¿Cómo será el servicio de transporte este fin de semana?

Tecnópolis Federal cerrará su edición con los imponentes shows de. Mientras que en Paraná, será la última oportunidad para visitar, quienes ya no lo hayan hecho, la muestra Tierra de Dinos, que ha sido la más convocante.La megamuestra de arte, ciencia y tecnología llega a la recta final.Tras finalizar su exitosa vigésimo primera gira de verano, Kapanga no detendrá su marcha y este viernes visitará el escenario montado en Estación Belgrano, en Santa Fe. En la previa de su gran show, actuará On Off.El sábado será el gran cierre musical de Tecnópolis Federal de la mano de Gran 7 - Fuera de Peligro - Citrónico - Éléve - Miranda!Mientras que en Paraná, además que será la última oportunidad para visitar, quienes ya no lo hayan hecho, la muestra Tierra de Dinos, que ha sido la más convocante,. Se presentarán además, los espectáculos Mundo Arlequín y Nano Circo, para disfrutar en familia.Desde el inicio de la mega muestra, se multiplicó la cantidad de pasajeros que viajan a la Capital entrerriana. Durante estos días, se observan filas que alcanzan los 200 metros en la terminal. Este fin de semana se suma un condimento especial: el Turismo Carretera.Conocé cómo piensan trabajar las compañías de transporte Etacer y Fluviales.Desde la compañíaindicaron que, atendiendo a la alta demanda que podría presentarse, el servicio se brindará como el de un día de semana (de lunes a viernes). Es decir,Sin embargo, adelantaron que hay ciertas demoras que son difíciles de sortear y cuya resolución no depende de la logística de la empresa, como por ejemplo la congestión de tránsito que se genera en ambos extremos del túnel subfluvial, algo que se puso en evidencia el fin de semana pasado y este martes (feriado por Día de la Bandera)Por otro lado, desde la empresa. Es decir, las unidades saldrán con el mismo ritmo que lo hacen todos los fines de semana (sábados y domingos)Para conocer los días y horarios de las dos empresas hace click