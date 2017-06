Tratarán proyecto para asignar planes de viviendas víctimas de violencia

El texto, autoría de la concejala María Marta Zuiani, incluye los loteos y planes habitacionales que cuenten con financiamiento municipal, provincial o nacional, en los cuales se le acuerde participación al municipio.



El orden del día incluye la consideración de un proyecto de ordenanza impulsado por la edila Elsa Salazar, autorizando al Departamento Ejecutivo a transferir en venta inmuebles fiscales del dominio privado municipal a sus ocupantes, siempre que prueben una posesión precaria de cinco años como mínimo.



En tanto, en el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" expondrá Bibiana Fehr, secretaria de la Comisión Vecinal Colinas del Sur, quien se referirá a la problemática de la obra inconclusa de asfaltado en el barrio "240 viviendas".



Además, podría ser sancionado como ordenanza un anteproyecto presentado en el Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná 2016 por los alumnos del Instituto "Siglo XXI". La iniciativa modifica la ordenanza 8559, mediante la cual se creó el parlamento juvenil paranaense, disponiendo que podrán participar de dicho programa estudiantil los alumnos regulares durante el ciclo lectivo vigente de los establecimientos de educación secundaria, cualquiera sea su modalidad, siempre y cuando no sean mayores de 19 años.



También bajará a consideración de los legisladores locales una iniciativa, autoría del concejal Sergio David Cáceres, creando el sistema de recolección Aguas de Lluvia - Aguas Recuperadas, con el fin de ser aplicado a la limpieza de inmuebles públicos, baños, estacionamientos, patios y riego de plazas de esta capital.



Por otro lado, a través de un proyecto del que son autores los ediles María Marta Zuiani, Carlos González y Karina Llanes, se propone declarar a Paraná como "Ciudad Amigable e Inclusiva" para las personas de condición celíaca, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en comodato un puesto en el Mercado Sur a la Asociación de Celíacos de Entre Ríos.



La iniciativa está destinada al desarrollo de acciones que tengan como finalidad una mejora en la calidad de vida de las personas celíacas; brindar capacitación sobre manipulación de elementos y materias primas de productos para celíacos; producción y comercialización de los mismos a precios accesibles para la comunidad.



Residuos peligrosos



También será motivo de análisis una iniciativa promovida por la edila Karina Llanes, que modifica la ordenanza N° 8886 referida al Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.



El proyecto define como Generadores de Residuos Peligrosos a aquellas iniciativas comerciales, industriales y/o de servicios que produzcan residuos considerados peligrosos, según las leyes nacional N° 24051 y provincial 8880.



Quienes no se encuentren inscriptos en el Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y no posean el certificado anual, no podrán acceder, ni conservar la habilitación comercial correspondiente, quedando inhabilitados para ejercer actividad comercial, industrial y/o de servicio alguno.



Terminal de camiones y playa de transferencia de cargas



Con despacho de Comisión favorable llegará al recinto un proyecto, impulsado por el legislador Juan Enrique Ríos, por el que se declara Servicio Público a la Terminal de Camiones y Playa de Transferencia de Cargas a construirse en la ciudad de Paraná, en el marco de la ley nacional de Seguridad Vial N° 24449



Santino Guglieri - "Ciudadano Destacado"



El temario contempla el tratamiento de un proyecto de ordenanza, presentado por el concejal Emanuel Gainza, declarando "Ciudadano Destacado" de la ciudad de Paraná al joven Santino Guglieri, escritor diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), premiado en literatura.