Transporte urbano: Evalúan cambios en recorridos y líneas

En agosto quedaría adjudicada la concesión del transporte urbano de Paraná. El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, aseguró que habrá "cambios sustanciales" en recorridos y líneas, y que también mejorarán las frecuencias.



Indicó que "ya se hizo el primer informe de preadjudicación", que fue favorable a la única oferta presentada en la licitación, correspondiente a la UTE (unión transitoria de empresas) conformada por las empresas Ersa y Mariano Moreno. "Ahora estamos evaluando recorridos y paradas, que es lo que más tiempo nos está llevando", apuntó.



"Tenemos algunos ajustes para hacer respecto a algunas líneas y paradas. Una vez que se termine eso y se eleve el informe final, luego a queda a consideración del intendente la aceptación de la propuesta", explicó el funcionario, y estimó que esa evaluación final estará lista el mes próximo. "Queremos terminar durante julio el informe final de la licitación, cosa que después dependa solamente del Intendente el tiempo de adjudicación", señaló. Y agregó: "Calculo que para agosto se estaría adjudicando".







Mejoras



De aprobar el intendente Sergio Varisco esa evaluación final, el transporte urbano de pasajeros de la ciudad quedará en manos de las mismas empresas que lo manejan actualmente. Aunque Amaya aseguró que habría "cambios sustanciales" en los recorridos y en las líneas. "El mismo pliego planteaba otras líneas y también otras frecuencias", señaló al respecto a APF.



También deberán mejorarse las frecuencias, "porque el mismo pliego lo está exigiendo", aseveró. Sostuvo que "una frecuencia de diez minutos es buena", en horarios normales, no fines de semana ni feriados. "Una vez que esté adjudicada la nueva concesión, (las empresas) deberán ajustarse a estos tiempos", remarcó.



Otro punto es la incorporación de más unidades. "Es la parte más interesante del pliego", dijo al respecto Amaya. "Hoy tenemos una flota de 160 colectivos, entre líneas urbanas e interurbanas. La idea es llegar a casi 190 colectivos, es decir, unas 30 unidades más".



El funcionario anunció también que con la nueva adjudicación "habrá horarios y líneas nocturnas" en la ciudad. "Serán líneas que no responde a las que circulan a diario", aclaró y precisó que "serán dos circuitos que van a cubrir, la zona centro con la zona sureste y noreste, y la zona centro con la zona noreste y suroeste". Circularán en el horario que las demás líneas no cubren, es decir, entre la 1 y las 5:30 de la mañana.



Por último, Amaya acotó que las líneas interurbanas esto es, las que salen de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda no están contempladas en la licitación. "Estas líneas, aunque son brindadas por las mismas empresas, son materia de resolución de la Secretaria de Transporte de la provincia. Por eso no están incorporadas en el pliego de la licitación, que es exclusivamente de líneas urbanas", remarcó.