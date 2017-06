"Transformar la educación secundaria es imprescindible", dice especialista

Reformarán la secundaria a partir de 2019. La medida se tomará tras los malos resultados en las pruebas Aprender. Se buscará que cada escuela tenga un proyecto específico y más contenidos aplicados. Se plantea que los alumnos cumplan objetivos por materia y no por año.En diálogo con, la Licenciada en Educación, Marisa Massa, manifestó que "una transformación en la educación secundaria es imprescindible, pero compleja de realizar. Hemos leído el proyecto que están trabajando en todo el país y acordamos con ello".En ese sentido, coincidió en que los docentes deben dejar de ser "profesores taxi", yendo de una escuela a otra y manifestó que "es necesario pensar en otro formato para la escuela. Son cuestiones muy importantes que festejamos que se puedan llevar adelante".No obstante, consideró que es fundamental pensar "cómo se va a implementar, cómo se trabajará con maestros y sindicatos. Pensamos que los proyectos pueden ser excelentes pero hay que pensar en la participación de todos los sujetos involucrados".Por otro lado, indicó que "uno se pregunta por el financiamiento de esta transformación, porque en Río Negro implicó un 35% más de inversión. Queremos saber cómo se garantizará esta financiación desde la nación hacia nuestra provincia"."Tenemos que pensar en el desarrollo de saberes, de competencias que tienen que ver con el mundo en el que estamos viviendo. Sabemos de muchas escuelas de la provincia que van logrando transformaciones desde sus proyectos institucionales, pero deseamos que no sea un montón de muestra sino para toda la provincia, que se logre la igualdad", explicó.Y finalizó: "Hay que pensar que la educación secundaria es la oportunidad que tenemos para heredar a nuestros estudiantes el patrimonio cultural que tenemos. No es solamente estudiar una materia, sino tomar ese conocimiento como un regalo que le hacemos a los estudiantes para que sepan más que nosotros y sean mejores buenas personas. El objetivo es una información integral por proyectos con autonomía de la escuela. Deberían subrayar también el rol de los supervisores de las instituciones".