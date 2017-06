Desde Paraná, el tío del hijo de Natacha Jaitt pide intervención de la Justicia

Mariano, el hermano de Adrián Yospe, ex pareja de Jaitt y padre del hijo, quien murió en 2011, antemanifestó su preocupación por las condiciones en las que vive su sobrino de 11 años."Lamentablemente, esto viene aparejado por un problema mediático que tuvo la madre de mi sobrino con la familia Latorre y en base a eso, salió a la luz el ámbito y el lugar en el que mi sobrino está viviendo", explicó Yospe.Es que Natacha Jaitt por estos días está en el centro de la polémica por una presunta infidelidad del exfutbolista y comentarista Diego Latorre. Pero para la familia Yospe, la preocupación gira en torno ambiente inadecuando, según entienden, en el que está inmerso el hijo de la conductora radial ya que no son nuevos los escándalos que la rodean.De acuerdo a lo que aclaró, "el planteo deriva en la posibilidad de. Es por eso que le recordó a Justicia que no se olvide que "debe actuar de oficio en cualquier caso en el que un niño corra riesgo".Según diferenció el hombre que desde hace 10 años vive en Paraná,, sino que nos gustaría que la madre pueda criarlo como una madre porque es feo que un niño no pueda estar con la madre".

"Queremos que mi sobrino tenga una vida como la de cualquier niño"

"Esto no es nuevo para nadie porque se sabe hace mucho, pasa que la justicia es lenta y trabaja según sus tiempos y conveniencias", lamentó Yospe.Según denunció, "la madre del nene trabaja en un programa de radio que es nocturno, duerme todo el día, y el nene está en manos de Dios". También trajo a colación los momentos vividos años atrás cuando aún vivía su padre. "Mi hermano me contó de audios de cuando el nene tenía cinco años en los que le comentaba sobre los videos que veía o las cosas que sucedían, de por qué `mamá no me viene a buscar´ o `mamá no me quiere´ o `me dijo que mienta´".Según el ex cuñado de Jaitt, la tenencia del niño estaba en manos de su hermano pero al morir él, por defecto, se quedó con la madre. Actualmente, según Mariano, nadie tiene la tenencia del pequeño.En su momento, Adrián Yospe logró quedar en como el cuidador de su hijo. Por su lado, Natacha Jaitt solo podía visitar a su hijo los días acordados con la Justicia pero asegura la familia Yospe, Jaitt no lo visitaba de manera frecuente, no asistía a las reuniones escolares, ni cumplía con los horarios las pocas veces que quedó a su cuidado. Por este motivo, el actor solicitó la tenencia. Y la Justicia falló a su favor.Entre la documentación que presentó para fundamentar el mal comportamiento de Jaitt presentó las denuncias policiales y constató con el establecimiento al que asistía el niño, que sólo él era quien se presentaba en la escuela, lo iba a buscar todos los días y cumplía con las obligaciones y responsabilidades en su rol.Las autoridades de la escuela a la que asistía el pequeño validaron los dichos del actor e incluso estuvieron involucrados en una denuncia que realizó una maestra hace dos años atrás, luego de observar que el menor había asistido a clases son signos de hacer sido golpeado.Mariano, desde hace unos diez años, vive en Paraná donde formó su familia. Y según comentó, solo ve a su sobrino los días en los que viaja a Buenos Aires a visitar a su padre, y en los casos en los que el pequeño esté de visita.El ex cuñado de Jaittya sea por una orden judicial para que la madre se trate o cambie su modo de vida, cosa que sería muy difícil,", aseguró Yospe.