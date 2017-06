Marizza aseguró que la torre de calle Catamarca "cumple con todas las normas"

El reclamo que iniciaron un grupo de, tuvo asidero en la Justicia luego que un fallo judicial de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná ordenara el cese de la obra La nueva disposición judicial obligó a la Cámara de la Construcción de Paraná, que junto a los Colegios de ingenieros profesionales, arquitectos agrimensores, la Cámara de Desarrolladores y la Uocra, sentaran posición a raíz de distintas presentaciones judiciales que se han hecho por edificios y loteos.Es que según advierten, "cuando se cumplen normas, y después judicialmente se las cambian, se hace un daño a la economía: se frenan los inversores y se han producido algunas paralizaciones tanto de movimientos comerciales como de nuevos emprendimientos". Así lo remarcó anteel Ingeniero Miguel Marizza, presidente de la Cámara de la Construcción de Paraná.y puede haber una caída de alrededor de 2000 puestos de trabajo", argumentó.

"Si por distintos motivos esto se judicializa, termina siendo un problema de paralización"

Polémica por la torre de calle Catamarca

Paraná Pedirán a Varisco que suspenda la obra del edificio de calle Catamarca

"Lo más riesgoso de este tema es que el actual modelo económico que se está implantando en el país está basado en créditos hipotecarios que son tomados por las empresas en los bancos y si no se busca un equilibrio, se producirá una paralización real de las obras en ejecución", explicó respecto a los argumentos económicos.Y en relación a la cuestión política, Marizza remarcó: "Todos estos proyectos han sido aprobados dentro del Código Urbano y en la mayoría de los casos, un proyecto tarda aproximadamente hasta cuatro años, es decir que en todos estos casos,, porque él dice que el valor de su propiedad va a bajar porque le hacen un edificio al lado. Esa cautelar salió favorable y no está en ejecución, por eso no paró la obra en el edificio", explicó, al tiempo que aclaró:De acuerdo a lo que indicó el empresario, según el Código Urbano, las alturas de los edificios dependen de la línea de manzana y del ancho de calle que tenga el frente, a lo que aseguró que el proyecto para la construcción de la torre de calle Catamarca "fue aprobado porque cumplía todas las normas que tiene el Código Urbano".Y en ese marco, comparó: "A la vuelta de este edificio que tendrá 40 departamentos, se inauguró una escuela a la que asistirán 600 alumnos, es decir, una cantidad superior en tres veces, que alimentará de la misma cloaca y agua".. Finalmente, el empresario recomendó a los vecinos hacer los "dentro del Código Urbano". "Nosotros trabajaremos sobre las normas que lo fijan", cerró.